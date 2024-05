Další kousek do bohaté sbírky masek přidá po domácím mistrovství světa gólman hokejové reprezentace Petr Mrázek. Dvaatřicetiletá opora Chicaga jich má doma vystavených už zhruba pět desítek a snaží se dohledat postupně i všechny z dřívějších let kariéry. Na té aktuální jsou vedle jiného vyobrazeny brankářské legendy Dominik Hašek, Jiří Holeček a Bohumil Modrý.

Petr Mrázek má speciální masku pro mistrovství světa v Praze | Foto: Profimedia

Mrázek dnes představil masku vytvořenou speciálně pro domácí šampionát novinářům. "Na jedné straně je vesnice Antošovice, kde jsem vyrůstal, fotka s rybníkem. Také kostel, kde bydlíme a máme ho naproti. Na druhé straně jsou pak Hašek, Modrý a Holeček. Bavili jsme se, koho tam dáme. Myslím, že jsou to nejlepší tři gólmani, co u nás kdy byli. To je důvod, proč jsou na masce. A vlastně také Praha," popsal ostravský rodák na prvním tréninku v O2 areně.

VIDEO: Den blbec. Mrázek nic nechytil. Byli jsme trapní, znělo z Chicaga

Chtěl vyjádřit úctu legendám. "Je to jeden z důvodů, protože díky vzorům pak hrají mladí kluci hokej. Je to úcta k nim. Ale zase to nevnímám jako nějak zavazující. Je to hlavně pro fanoušky a mladé kluky. Jakmile to pak máte na sobě, tak o tom nepřemýšlíte," podotkl Mrázek.

Když měl říct, co se mu vybaví jako první ve spojení s Haškem, reagoval bleskově. "Nagano. Určitě Nagano. Když jsme byli malí, tak právě kvůli Naganu chtěl být někdo Hašek, někdo jiný zase Jágr. A Holeček s Modrým? Člověk si vybaví, jak kdo chytal, ty betony a masky… Když se nad tím zamyslíte, museli být trochu blázni, když s tím vybavením do té brány vlezli," řekl s úsměvem.

Každá maska je něčím speciální

Kostel je z dodané fotky. "Mamka hledala fotky doma. Říkala, že žádné fotky nemá. Já ale říkal, ať ještě hledá. Pak nějaké fotky našla, takže jsme to dali do kupy," uvedl Mrázek. Návrh vypracoval kamarád. "Dělá mi hodně masek. Nechal jsem to na něm."

#geneeatag|132820?list=actual#

Masku má připravenou jen na MS. "Každá maska je něčím speciální a já je sbírám. Přibývá vždy nová na sezonu. Do toho máte mistrovství světa, Světový pohár, hrajete v různých klubech, pak jsou zápasy pod širým nebem… Každá ta maska je jiná. V jiných sportech si někdo schovává balony, dresy, já si schovávám masky. Beru to tak, že každá je mimořádná tím, že mám vůbec možnost tu masku mít. Jsem vděčný za všechny," řekl Mrázek.

A má jich už opravdu hodně. "Já myslím, že už jich mám kolem padesáti. Mám výstavku a každá maska tam je. Za tuhle sezonu jich přibude pět šest. Pár mi jich ještě chybí a ty hledám. Už jsem jich pár našel. Třeba minulý rok jsem takhle našel masku z juniorky z Ottawy, když mi bylo sedmnáct let," uvedl Mrázek. "Věřím, že postupně všechny najdu," dodal.

Někteří hráči si hůře zvykají na nové vybavení, Mrázek tento problém nemá. "Já si to hodím na hlavu a je to. To samé s betony a rukavicemi. Mám rád, když mi to přijde nové. Beru to rovnou na zápas, dnes jsou ty věci hned připravené," dodal.