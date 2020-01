Naposledy se Verva musela doma uklonit Olomouci 1:3. „Prohráli jsme posledních šest zápasů. Řekli jsme si, že musíme a zase přišla porážka. Olomouc nám zablokovala strašně moc střel. Když jsme se to tam snažili dávat, tak to neprošlo,“ kroutil po zápase hlavou litvínovský útočník Jakub Petružálek.

Přitom Litvínov se dostal do vedení už po třiceti vteřinách hry, ale rozhodčí nakonec pro nahrávku rukou gól neuznali.

„První gól vždycky pomůže, ale neuznali to, byla tam přihrávka rukou, takže se nedá nic dělat. Není to dobré, je to ošklivá realita. Musíme prostě bojovat každý zápas, lítat tam po držkách. Jiná cesta ven nevede,“ uvědomuje si zkušený Petružálek.

Tomu je také jasné, že v trénincích není nějaký čas na experimenty, turbulence v sestavě nebo vymýšlení. Recept má jasný.

„V naší situaci není na nějaké zkoušení prostor, do toho prostě musí jít dvacet chlapů po držce a jiná taktika není. Efektivita našeho zakončení, to je také problém, co nás trápí. Kdybych věděl, co nám vepředu chybí, tak to začneme dělat,“ pokrčí rameny hokejista s číslem 88.

TĚŽKÉ ZÁPASY NA OBZORU

Před Litvínovem jsou navíc těžké zápasy. V pátek se Krušnohorci představí na ledě Kladna (od 18.00), v neděli míří do arény brněnské Komety (od 15.00) a v úterý tradičně od 17.30 hodin doma vyzvou silné plzeňské Indiány.

„Nám opravdu nepomůže nic jiného než odbojovat každý zápas a pokus se posbírat nějaké body, protože naše situace je opravdu vážná,“ ví Jakub Petružálek. Začne se Verva zvedat, nebo prohloubí marast?