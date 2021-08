"Pro mě je to teď obrovská úleva, když vidím kluky na zimáku, jak zase absolvovali letní přípravu. Už zase začali chodit na led. Na to jsem se po těch třiceti letech těšil, že už v létě nebudu muset oblékat výstroj. Asi jsem se toho už přejedl, oblékat se v červnu potažmo v červenci do hokejové výstroje, to mi už vůbec nechybí," vyjádřil se pro klubový web Jakub Petružálek ke svému hokejovému "důchodu".

Moc klidu si ale neužije. Zase kolem něj budou kroužit hokejisté. Jen o dost let mladší. V klubu ho zlákali ke trénování dorostenců.

"Vyvrbilo se to ze dne na den. Byl jsem s Kamilem Havelkou (předseda sportovního spolku HC Litvínov, kam spadá mládež) dohodnutý, že bych se chtěl do trénování zapojit. Ze začátku to vypadalo, že nebudu u jedné kategorie naplno, ale že spíš budu pomáhat, kde bude potřeba. Například, že bude potřeba zaskočit na trénink 5., 6. třídy nebo třeba dorostu. Bydlím vlastně pět minut od zimáku a na hokej jsem nezanevřel. Jediná věc, která mi chybí je koukat se na hokej, hrát už ne. Kamil mi zavolal, že tady ta možnost je a nabídl mi šanci. Já si vzal půl dne na rozmyšlenou a dal sem si doma plusy a mínusy a vycházela mi z toho jen samá pozitiva," usmívá se Petružálek, jinak majitel extraligového titulu s Litvínovem a držitel titulu z Kontinentální hokejové ligy s Dynamem Moskva.

Jakub Petružálek končí kariéru.Zdroj: ČTK

"Osobně jsem šťastný, že jsme se s Kubou velmi přátelsky dohodli a věřím, že naše spolupráce nebude jen jedno sezónní záležitost, a že se v tom Kuba najde. Myslím si, že má z mého pohledu hráčů co předat. Jací jiní hráči by se měli zapojit, než naši bývalý hokejisti, když bude z jejich strany zájem,“ je rád za nový článek do své trenérské mozaiky Kamil Havelka.

Sám Petružálek se na novou výzvu těší. "Když mi v áčku skončila smlouva, tak jsem si vyzkoušel individuální tréninky s jedním nebo se dvěma hráči. Byli to i prckové od šesti až sedmi let, ale taky starší třeba kolem dvanácti let. Byl to sice jen měsíc a půl, ale musím říci, že jsem uvítal, že mě v mládeži berou k dorostu, protože kluci jsou už starší. Už by to měli mít v hlavě malinko srovnané a člověk s nimi může mluvit trochu jinak. V některých věcech už se s nimi člověk může bavit jako s dospělými. Pak jsou samozřejmě ale i paradoxy, kdy chtějí, abychom je tak brali a neumí přijít a říci to naplno. Pak tam kuňkají (směje se..). Dorost je taková optimální kategorie pro začátek," uvědomuje si litvínovský exforvard.