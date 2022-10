Jen těžko se dá uvěřit tomu, že jde o skutečné číslo. 990. zápasů v řadě bez jediné pauzy? Snad jenom klobouk dolů. „Když se nad tím člověk zamyslí, je to opravdu neuvěřitelné,“ kroutil hlavou Kesselův slavný spoluhráč Jack Eichel.

A nebyl zdaleka jediný, kdo se nad novým rekordem legendárního útočníka NHL oplýval radostí. Zkušený forvard se stal opravdovou stálicí zámořské soutěže, v ostrém zápase nechyběl od října roku 2009. Ani jednou. Žádné zranění, žádný trest. 4739 dní bez jediné přestávky.

„Žádné velké emoce neprožívám. Myslím, že to číslo znamená především fakt, že jsem už odehrál docela dost zápasů. A jaké je za tím tajemství? To nevím. V kariéře vždy vynecháte nějaké zápasy. Ale já měl doteď zkrátka štěstí, o tom to je,“ prozradil nový rekordman novinářům.

Phil Kessel v dresu Rytířů z Las Vegas.Zdroj: ČTK / AP / Jae C. Hong

Jubilejní gól si načasoval geniálně

Pětatřicetiletý kanonýr ve službách Vegas si v průběhu kariéry střihl hned několik angažmá. Od bostonských Medvědů, přes kapitolu života v kanadském Torontu, úspěsná léta v Pittsburghu, divoké měsíce v arizonských pouštích, až po závěr kariéry ve městě kasin.

A právě v dresu Las Vegas si nyní dokráčel pro ocenění Ironmana NHL, chcete-li nového „železného muže“. Kessel má v základní části NHL na kontě 1212 soutěžních startů, které okořenil úctyhodnými 958 body.

V pondělním utkání proti Torontu měl na dosah jubilejní 400. gól, tehdy mu jej vzali rozhodčí po přezkoumání na videu. A dost možná jim teď Kessel může děkovat. Speciální branku si totiž uschoval na speciální moment. Do utkání, které z něj zároveň udělalo nového rekordmana soutěže.

„Jsem rád, že to tam spadlo, navíc v takovém utkání. Cítím se na ledě mnohem lépe a věřím, že se to nyní bude jenom zlepšovat,“ řekl skromně po vítězném duelu, jenž hokejisté Vegas ovládli poměrem 4:2.

O svém blížícím se rekordu však do poslední chvíle ani nevěděl. „Phil není někdo, kdo se dívá na čísla, statistiky a podobné věci. Neohlíží se zpět. Žije okamžikem,“ prozradil Kesselův agent Wade Arnott.

Je ovšem rozhodně chlapíkem, který si tento milník zaslouží. Možná víc než všichni ostatní. Když jej totiž v roce 2006 draftoval Boston, vedl tehdy mladičký Kessel těžký boj s rakovinou varlat. Vyhrál. A od té doby už jenom směle psal dějiny severoamerické soutěže.

„Nikdy nevíte, co se v životě může stát. Život je krátký. Důležité pro mě bylo hraní. Ostatní věci kolem mi byly jedno. Bavilo mě hrát tehdy a baví mě to i teď,“ vysvětloval.

A pro proslulého milovníka jídla, jenž to v dresu Tučňáků z Pittsburghu dotáhl až ke dvěma zlatým prstenům, jde o krásné zadostiučinění. Na trůnu se navíc může ohřívat i několik let, dohnat takový milník totiž už jen tak nepůjde. A Kessel se na nějakou pauzičku rozhodně nechystá.