„Jedním z hlavních problémů je nedostatečná až chabá úroveň dovedností našich mladých hráčů. Pozvali jsme proto Tomáše, aby pomohl lektorovat kouče. Je to jeden z prvních dobrých kroků nové systematiky českého hokeje,“ říká svazový šéftrenér Filip Pešán.

V rámci projektu Výchovy talentované mládeže svaz nově zavedl právě tréninky dovedností, zatím pro kategorii U15. „Svět se posunul před dvaceti lety, my jsme se na tu vlnu nepřipojili. Nejdůležitější teď je sjednotit metodiku učení. Musíme si uvědomit, jak je to důležité, abychom se srovnali se světovou špičkou a byli rovnocenní,“ vyzývá Pacina, jenž přes dvacet let působí v zámoří.

Nyní bude spolupracovat i s Českým hokejem a trenéry dovedností, mezi které se zařadili i bývalí úspěšní hráči jako David Moravec, Václav Nedorost či Michal Broš. „Všichni to zatím přijímají fantasticky, byl jsem překvapený. Jsou otevření a pokorní, chtějí spolupracovat. Samozřejmě jsou i kritici, kteří se ozvou: ,Co nám tady Pacina bude říkat, jak se drží hokejka…‘ Devadesát procent trenérů však ale chápe, o co nám jde,“ vypráví.

Česko strádá hokejově

Hokejově sice Česko strádá, zkušený expert však vidí jedno podstatné plus. „Nemluví se o tom, ale podmínky jsou tu nejlepší na světě. Profesionální trenéři od svazu pro děti, to třeba v Kanadě neexistuje, vše je na rodičích. Pokud chcete kvalitního kouče, zaplatíte 300 dolarů na hodinu,“ zdůrazňuje.

Základ bychom tedy měli, na čem však je třeba pracovat na ledě? „První věcí je technika bruslení. Když se srovnáme se světem, tak my bruslíme v bagančatech a ostatní v tretrách,“ nabízí přirovnání. „Problém je i v samotných bruslích, které jsou moc velké a nejsou dobře nabroušené. Zdá se to jako banální věc, ale je to důležité. Hráči také pracují s příliš dlouhými hokejkami a pak se jim některé věci dělají složitěji,“ vysvětluje Pacina.

Jako jednu ze zásadních věcí vidí detaily a píli. Pokud se chtějí mladí hokejisté posouvat, musí pracovat neustále. „Zkušenost ze zámoří je k nezaplacení, nejlepší hráči se zlepšují, v létě i během sezony. Třeba Crosby je nejpracovitější. Nejde jen o hokej, ale o dietu, spánek, trénink, mentální přípravu. To je profesionalita 24 hodin denně,“ dodává.

Po letech strádání českého hokeje nyní může Pacina přinést zajímavou změnu.