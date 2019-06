„Pozdravuju vedení Chomutova a děkuju, že připravilo mého nemocného syna skoro o milion korun,“ napsal v emotivním vzkazu na Facebooku slovenský obránce Juraj Valach. Ten je jedním z mnoha hokejistů chomutovských Pirátů, kteří už několik měsíců čekají na dlužné výplaty. Marně.

Valach přišel při porodu o manželku, dvojčata (syna a dceru) vychovává sám. Synek navíc utrpěl poškození mozku. O to obtížnější jeho situace je. Vyskakovat si ale nemohou ani jeho parťáci. Řada z nich se během sezony kvůli neplacení sociálního a zdravotního pojištění dostala do potíží s exekutory. „Někteří kluci museli dokola jíst jen rohlíky s vlašákem,“ popsal zadák Bohumil Jank.

Může za to svaz?

Chmurná ekonomická situace Severočechů v uplynulých měsících vygradovala. Hráči i další zaměstnanci nedostávali peníze a těžko se divit, že v takových podmínkách přišel pád z extraligy. Vedení klubu navíc opakovaně neplnilo sliby a dluhy rostly.

Někteří hráči obviňují extraligu, potažmo hokejový svaz z nečinnosti. „Umožňují gaunerům působit v nejvyšší lize a bankovní záruku na vyplácení hráčů vyplácí jen vyvoleným,“ vzkázal Valach.

Když šel do Chomutova, bál se prý, že tam bude smrdět znečištěný vzduch. „Ale město, příroda a vzduch tam jsou v pořádku. Nejvíc tam smrdí lidé okolo hokeje a čím víc se blížíte směrem k Praze, smrdí to víc a víc.“

O jakou záruku jde? Piráti museli složit v bance částku tři miliony korun a z těch nyní lze vyrovnat dlužné částky. Jenže to zdaleka nestačí: vedení extraligy už obdrželo žádosti 23 hráčů a trenérů Chomutova, dočká se sotva polovina.

Hokejisté měli šanci

Hokejový svaz veškerá obvinění odmítá. Žádosti na vyplacení dluhů z bankovní záruky Pirátů vyřizuje chronologicky, podle toho, kdy přišly. Stejně tak prý v průběhu sezony tlačil na Chomutov, aby své závazky plnil.

„Již v průběhu sezony tak bylo na základě řádů a předložených žádostí uhrazeno po výzvě ředitele extraligy a mimo bankovní záruku dvanáct dalších pohledávek hráčů klubu Piráti Chomutov. Pokud by stejně postupovali i další hráči, jejich agenti nebo hráčská asociace, problém by nenabral takových rozměrů, případně by vůbec nevznikl,“ řekl mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Podle něj prý řada žádostí navíc nesplňuje předepsané parametry. „Vzhledem k ochraně osobních údajů nemůžeme sdělovat podrobnosti, ale bylo s podivem, jaké hrubé a zásadní nedostatky mnohé žádosti obsahovaly,“ dodal Zikmund.

Hledání majitele

Dosavadní majitel Pirátů Jaroslav Veverka starší se snaží klubu už nějakou dobu zbavit. Novým vlastníkem a „spasitelem“ se měl stát podnikatel Milan Soukup. Sotva se ale detailně seznámil s reálnou ekonomickou situací Pirátů a s výší závazků, rychle vycouval. „Dluhy byly prezentovány v jiné výši, než jaká je skutečnost,“ komentoval to.

Veverka se teď snaží převést nováčka první ligy na konsorcium jedenácti podnikatelů, kteří patří mezi dlouhodobé podporovatele chomutovského hokeje.

Klub by měl nejpozději dnes předložit vedení soutěže situační zprávu s přehledem všech dluhů (v zákulisí se mluví o desítkách milionů korun) a do konce července má závazky uhradit. Když to neudělá, může být vyloučen z první ligy.

O problémech Chomutova se přitom mluvilo už několik let. Skutečně nešlo zabránit dnešnímu vyhrocení situace?

Kde jsou dotace? Zastupitelé chtějí audit



Kam šlo 12,5 milionu korun, které město přidělilo Pirátům? Dotace byla vázaná na účast v extralize, tým ale na konci dubna sestoupil do první ligy. Město od té doby nedostalo zprávu, co se s financemi děje. Zastupitelé proto odhlasovali, že pokud klub nedoručí informaci písemně, nařídí interní audit.



S návrhem přišel kontrolní výbor zastoupený Elvírou Hahnovou (SPD). „Hokejový klub čerpá dotaci, která mu byla udělená na extraligu. V té skončil, proto žádáme, aby zastupitelstvo rozhodlo, že se k tomu má vyjádřit,“ přednesla.



Podle zastupitele za Nový sever Stanislava Mikšovice ale projekt neskončil. „Pokračuje, protože stále hrajeme nejvyšší soutěže v juniorské a dorostenecké soutěži,“ oponoval muž, který je současně výkonným ředitelem hokejového klubu. „Souhlasím, že klub k tomu musí dát nějaké stanovisko a uvést věci na pravou míru. Máme to v plánu,“ ujistil.



Podle opozice jde o zastírací manévr: zmíněné peníze od města neměly jít na mládež. „Dotace byla evidentně myšlena na extraligu dospělých,“ je přesvědčený Marian Bystroň z hnutí PRO Chomutov.