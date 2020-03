Aktuální pandemie nového koronaviru nepříjemně zasáhla také sport jako takový. Výrazně se dotkla rovněž českých hokejových soutěží, které byly předčasně ukončeny, aby se co nejvíce zabránilo dalšímu šíření životu nebezpečného onemocnění. Představitelé Českého hokeje tak podpořili snahu vlády. Předčasný konec sezóny však znamená rovněž finanční ztráty pro kluby včetně Pirátů z Chomutova, kteří se je snaží sanovat předčasným ukončením smluv hráčům narozených v roce 1996 a dříve. Klub o tom informoval v tiskové zprávě.

Chomutovští hokejisté. | Foto: Ilustrační foto: Roman Dušek

„Jsme si vědomi, že náš krok vyvolá řadu emocí. Můžeme všechny ubezpečit, že z něj nemáme radost, ale pro budoucnost hokeje v Chomutově se bohužel jedná o jediné možné řešení, k němuž jsme jednomyslně došli po dlouhé debatě,“ uvádí výbor zapsaného spolku. „Zrušení play-off nám výrazně seškrtalo plánované příjmy. Pokud bychom na to nereagovali, mělo by to pro klub existenční důsledky,“ pokračuje nejvyšší vedení Pirátů.