„Nechtěli jsme jít cestou propouštění nebo rušení kontraktů. A i když je teď hlavní ochránit zdraví lidí, není možné, aby vzniklé ztráty šly jen na vrub klubu. Ustoupit musíme všichni. Hráči to chápou, jsou v tom s námi společně,“ řekl Martin Straka. Generální manažer s každým členem kádru snížení platu osobně projednává. „Jsme u toho s Tomášem Vlasákem (sportovní manažer). Jde o platy za březen a duben,“ sdělil Straka.

Atak koronaviru komplikuje rovněž doplnění mužstva pro další sezonu. „Některé kluby sice i v téhle situaci uzavírají smlouvy s novými hráči, ale časy jsou nejisté. Nikdo neví, kdy budou nouzový stav a další omezení zrušeny. U nás proto zatím platí na příchody hráčů stop stav, i když nějaké kluky máme vytipované a Tomáš Vlasák je s nimi ve spojení. Máme vyhlédnuté i zahraniční posily, ale tam zase netušíme, kdy a za jakých podmínek bude vstup cizinců do republiky povolen,“ vysvětlil Straka.

Věří však, že s pomocí fanoušků i obchodních partnerů hokej v Plzni zlé časy přečká. „Chtěl bych fanouškům i partnerům za podporu poděkovat. Bez nich to nejde. Jen společně to můžeme zvládnout,“ prohlásil Straka. „Hodně nám v tom pomáhá kraj i město Plzeň. Kvitujeme také opatření, která teď primátor s radou přijímají. Zřízení krizových linek a center pro obyvatele, nákup látek na roušky,“ připomněl generální manažer.

Pulpán v Plzni končí

„Díky za šest sezon, co jsem mohl hrát v Plzni, kde jsem vyrostl a učil se hokeji. Bylo to super. Díky moc,“ napsal na sociálních sítích obránce Lukáš Pulpán a v předstihu odtajnil první odchod z celku Indiánů. To, že 34letý bek Škodovku opouští, potvrdil i Straka.

„Je to tak. Jde o zkušeného obránce, skvělého pracanta platného v kabině i na ledě, kde vedle něj vyrostla řada mladých beků. Za to všechno mu chci poděkovat a popřát, ať se mu daří i na další štaci jeho kariéry,“ sdělil Straka. Kromě rodné Plzně nastupoval Pulpán v extralize ještě za Chomutov, ale minulých šest sezon hrál znovu ve Škodovce. V uplynulém ročníku si v 38 zápasech připsal 11 bodů za tři góly a osm asistencí.

Hokej umíme, ale šít ne

Hokejová Škodovka nežije jen klubovými starostmi a snaží se přispět rovněž k boji s koronavirem. „Boj s epidemií lidi spojuje a jsem rád, že jsme mohli přispět i my,“ sdělil Martin Straka.

Včera předal řediteli Fakultní nemocnice v Plzni Václavu Šimánkovi celkem 550 textilních roušek, které dobrovolníci ušili z klubového povlečení. „Všem zdravotníkům z první linie patří obrovský dík,“ zdůraznil šéf hokejové Škodovky. „Původně jsme mysleli, že roušky ušijeme sami, ale je nás tu většina chlapů. Hokej umíme, ale šít ne,“ řekl s úsměvem.

„Látku jsme proto nabídli dobrovolníkům, během chvíle byla rozebraná a výsledkem je přes pět stovek roušek. Na roušky věnujeme ještě osmdesát bavlněných triček z klubového fanshopu,“ zdůraznil Straka.