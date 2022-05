„Postoj Finské hokejové asociace je jasný. Hráči působící v Rusku nebudou v příští sezoně hrát za národní tým,“ oznámili představitelé finského hokeje. Striktní zákaz přišel po vlně kritiky, když se hráči z KHL objevili v národním týmu.

O stejném kroku uvažuje i Švédsko, definitivní rozhodnutí ale padne až po sezoně. „Ze strany Švédského hokejového svazu zajistíme, aby se hráči, kteří se rozhodnou hrát v příští sezoně v KHL, nepřipojili k našemu národnímu týmu. Oficiálně o tom po sezoně rozhodne federální vláda,“ uvedl svaz.

Před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu figurovalo na soupiskách týmů KHL jednatřicet finských a třicet švédských hráčů. Po odstoupení Jokeritu Helsinky ze soutěže v reakci na ruskou agresi zůstala v soutěži jen hrstka seveřanů. Další hráči se sami rozhodli předčasně rozvázat kontrakty.

Lucas Wallmark flydde KHL – nu bryter han tystnaden: "Kommer aldrig mer sätta foten där"https://t.co/ybOUDIiAvf — SVT Sport (@SVTSport) May 2, 2022

Ve víkendovém sedmé zápase finále KHL, ve kterém moskevský CSKA porazil Magnitogorsk a získal Gagarinův pohár, nastoupili tři Švédové. „Nyní můžeme konstatovat, že žádný z hráčů, kteří se zúčastnili play-off v KHL, nebude nominován na mistrovství světa ve Finsku,“ ujistil Švédský svaz.

Až do konce sezony zůstal v Petrohradu finský obránce Mikko Lehtonen. Ten figuruje v nominaci národního týmu pro Švédské hry, které jsou generálkou na světový šampionát ve Finsku. Olympijský vítěz a mistr světa chtěl klub okamžitě opustit, jenže podle jeho agenta by dostal mnohamilionovou pokutu. Nakonec se obě strany dohodly na kompromisu: Lehtonen dohraje sezonu v Petrohradu a až pak se smlouva rozváže - tři roky před jejím vypršením.

Takový švédský reprezentant Lucas Wallmark ale upřednostnil solidaritu s ukrajinským lidem před balíkem ruských peněz a z Moskvy prchnul mezi prvními. Kvůli porušení kontraktu s CSKA přišel zhruba o 1,250 milionu eur (cca 30 milionů korun).

„Ekonomicky to pro mě byla facka. Ale v porovnání s tím, o co přichází ukrajinské rodiny a jaké hrůzy zažívají, je to ode mě jen velmi malá oběť. Už tam nikdy nevkročím,“ prozradil útočník Lucas Wallmark v rozhovoru pro švédskou televizi SVT.

Mladíci nesmějí na draft talentů

Severské země následovaly Lotyšsko. Tamní parlament Saeima zakázal lotyšským sportovcům soutěžit v Rusku a působit v ruských týmech. To se nejvíce dotklo hokeje a právě KHL.

Kanadská hokejová liga, která sdružuje zámořské juniorské soutěže, se minulý týden rozhodla, že ruští a běloruští mladíci nebudou vybráni do draftu talentů.

Nezaslouží si to Ukrajina a nezaslouží si to ani fanoušci a hráči NHL. A to včetně těch ruských, pro které i tímto postojem chci to nejlepší. Ani ta nejkrásnější hra na světě není víc než lidský život. Věřím, že NHL udělá správné rozhodnutí. — Dominik Hasek (@hasek_dominik) April 22, 2022

Mezinárodní hokejová federace IIHF už dříve vyloučila Rusko a jeho válečného spojence Bělorusko z květnového mistrovství světa i všech soutěží pod její hlavičkou. Rusku navíc v rámci sankcí odebrala pořadatelství šampionátu v příštím roce.

Naproti tomu v NHL mohou ruské hvězdy v čele s Alexandrem Ovečkinem dál směle brázdit kolbiště. Vedení zámořské ligy se vůči válce vymezilo, to samé byste ale od ruského bohatýra Oviho čekali marně. To se nelíbí české ikoně Dominiku Haškovi.

„V říjnu by se v Praze měl uskutečnit zápas NHL. Pokud NHL (za dané situace) bude chtít umožnit v tomto zápase nastoupit jakémukoli ruskému hráči budu to považovat za neomluvitelný skutek,“ napsal legendární gólman na Twitteru. „Zápas NHL v Praze by měl být oslavou světového hokeje a nesmí se stát i reklamou na ruské zločiny na Ukrajině. To by byla od NHL neúcta vůči ukrajinské zemi a jejímu lidu. A to nesmí stát!“