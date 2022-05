„Kryštof chtěl v Americe skončit a dohodli jsme se zatím na roční smlouvě. Při jeho fyzických parametrech je jasné co od něho budeme chtít. Do hry by měl vnést důraz, a to hlavně před brankou soupeře,“ komentoval angažování 22letého bezmála dvoumetrového forvarda sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Hrabíka zase na západ Čech přitáhly vysoké ambice, s nimiž Škodovka každoročně vstupuje do sezony.

„To je mi sympatické, a chci týmu ve splnění těchto cílů pomoct,“ vysvětlil útočník. „Chtěl bych si do extraligy přenést návyky, které jsem si za mořem osvojil. Když hraji hodně kontaktní hokej, jsou mé výkony nejlepší,“ prohlásil borec, který do soubojů vkládá svou výškovou převahu i téměř sto kilo živé váhy.

Hrabík je odchovancem kladenského hokeje, který ale ještě coby dorostenec přestoupil do Liberce. kde také poprvé naskočil do seniorské extraligy. Hrál ale rovněž v první lize za Benátky nad Jizerou nebo Litoměřice. V roce 2018 odešel do zámoří . Zkušenosti sbíral v juniorské WHL v celku Tri-City Americans, což je jedna z farem klubu NHL ze San José. V úvodu covidem ovlivněné sezony 2020/21 se vrátil do Liberce. Jen však do momentu, kdy se za Atlantikem se zpožděním rozběhly soutěže. Nastupoval v týmech San Jose Barracuda (AHL), Allen Americans a Orlando Solar Bears (ECHL).

V polovině ledna ale přišel exces, rasistické gesto v zápase vůči protihráči, za nějž Hrabík tvrdě zaplatil – stopkou na 30 zápasů. Za svůj čin se omluvil, proti trestu se neodvolával a po jeho odpykání se rozhodl vrátit domů. „Věříme, že je tato epizoda již za ním a u nás to ze strany hráče bude jen o hokeji,“ uvedl Tomáš Vlasák.