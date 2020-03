Zase je líp. Hokejisté Škody Plzeň v pátek padli v Pardubicích a po osmé prohře na cizím ledě v řadě se v kabině Indiánů strhla bouřka. Včera však škodováci znovu zabrali.

V zápase 50. extraligového kola porazila Plzeň doma už jistého vítěze základní části Liberec 4:2 a dvě kola před koncem se bodově dotáhla na druhou Mladou Boleslav.

Do plzeňské ofenzivy se z marodky vrátil Eberle. Tygři s vědomím jistého zisku Prezidentského poháru nasadili do branky dvojku Schwarze. Zápas zahájili sebevědomě a Bulířovu střelu v 6. minutě zastavila tyč. Na opačné straně se do šance prodral Gulaš, ale Schwarz první z řady vzájemných soubojů nadvakrát zvládl. Musilovo najetí do brankáře Frodla šel pomstít Jánošík. Hráči shodili rukavice a strhla se pěstní bitka.

Ve 12. minutě už hosté v přesilovce otevřeli skóre. Jen po 36 sekundách využil výhodu se štěstím Hudáček.

Domácí pak obětavě ubránili téměř dvouminutové oslabení o dva muže a v plném počtu hned zaútočili. Pulpán z úhlu ani poté Mertl zblízka neuspěli.

Ve druhé třetině si v pěti na tři zahrála krátce také Škodovka, ale bez efektu. Kapitán Gulaš před Schwarzem zkusil kličku, ale střílel jen do tyčky. Domácí však pokračovali v tlaku a v čase 24:37 z rychlého protiútoku stav srovnali. V situaci dva na dva vzal zodpovědnost na sebe Rob a z mezikruží konečně propálil Schwarze.

Dál aktivnější Indiáni pak ve 33. minutě překlopili skóre na svou stranu. Do liberecké sítě nejspíš s přispěním teče zapadla Jankova střela.

A na 3:1 pro Škodovku poté svou parádou zvýšil Gulaš. Po Jánošíkově pasu si převzal puk v útočném pásmu, bleskově objel libereckou branku a puk usměrnil mezi Schwarzovy betony. Svým 35. gólem v sezoně stanovil nový klubový rekord, když překonal letitý zápis Františka Černého, který v plzeňském dresu válel v osmdesátých letech. Logspeed CZ Arénou zněl potlesk vstoje.

Hned v úvodu třetí části mohl domácí vedení umocnit zblízka Straka, šanci však zastavil Schwarzův skluz. Při Jánošíkově tvrdé střele zachránila hosty tyčka.

Necelé tři minuty před koncem ještě přišel zádrhel. Frodla propálil nekrytý Šmíd.

Hosté ještě riskli hru bez brankáře, ale Mertl z hloubi vlastní třetiny trefou do opuštěné klece zpečetil důležitou výhru Škodovky.

„Jestliže začátek utkání se nám povedl, druhá část byla horší, dělali jsme chybya soupeř jezdil do přečíslení. Ještě se sice vrátili do hry, ale proti tak kvalitnímu soupeři jsme zápas už nedokázali zvrátit,“ říkal po utkání liberecký kouč Patrik Augusta.

Hru soupeře ocenil také plzeňský asistent Jiří Hanzlík. „Přestože má Liberec jasné první místo, ukázal kvalitua chuť do hokeje. V úvodu na nás doléhala venkovní série porážek – byla tam nervozita. Pak jsme se ale do zápasu vrátili, dali do soubojů více energie a proměnili jsme šance,“ pochválil tým.

Zítra se Škodovka znovu doma utká s Kometou Brnoa základní část uzavře pátečním soubojem v Třinci.

HC ŠKODA PLZEŇ – BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 25. Rob (L. Kaňák), 31. Jank (Heřman, Rob), 37. Gulaš (Jánošík), 59. Mertl – 12. L. Hudáček (Birner), 58. Šmíd

Rozhodčí: Kika, Svoboda – Malý, Pešek.

Vyloučení: 8:8, navíc Jánošík (Plzeň) a A. Musil (Liberec) na 10 minut.

Využití: 0:1.

Střely na branku: 29:16.

Diváci: 6042.

Nejlepší hráči: Milan Gulaš – Libor Hudáček.

HC Škoda Plzeň: Frodl – Jank, Čerešňák, Pulpán, Jánošík, Vráblík, Kaňák – P. Zdráhal, Mertl, Gulaš – Straka, Kodýtek, Eberle – Kantner, V. Němec, Pour – Vracovský, Heřman, Rob..Trenéři: Čihák a Hanzlík.

Bílí Tygři Liberec: Schwarz – Šmíd, Knot, Derner, Graborenko, Kotvan, Havlín, Hanousek – Birner, Hudáček, Lenc – Marosz, Bulíř, A. Musil – Krenželok, Jelínek, Ordoš – Valský, Vlach, Zachar. Trenéři: Augusta a Kudrna.