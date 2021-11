Bezmála osmdesát cizinců na extraligových kolbištích. Je to hodně? Je to málo? Faktem je, že kvalitní čeští hokejisté tuzemská kluziště opouštějí a míří na zkušenou do ciziny. A koho angažovat místo nich? Neotrkané zelenáče? To si troufne málokdo.

Proto kluby raději sáhnou po ostřílených cizincích, u nichž lze relativně levně postupovat metodou pokus–omyl. Někdy přijde milionová trefa, jako u brněnského rockera Petera Muellera, nejproduktivnějšího hráče uplynulého ročníku.

Cizinci dál dobývají hokejovou extraligu. Důvodem jsou především finance