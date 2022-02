Pamětní bankovka šla do prodeje ve čtyřech sériích po 2 500 kusech. Celkem se tak mezi lidi dostane deset tisíc sběratelských kousků. Všechny už nyní mají své nové majitele! Vznik speciální bankovky oznámili tvůrci spolu s Jaromírem Jágrem na pondělní tiskové konferenci, v úterý ráno už ale na webových stránkách stálo jasné „VYPRODÁNO“.

Nejslavnější český hokejista dostal pamětní bankovku ke svým padesátinám. Na přední straně je vyobrazen on sám v provedení grafičky a ilustrátorky Evy Haškové, rodačky z Kladna. Kromě Jágra zdobí přední stranu také erb Triple Gold Clubu, český lev a pochopitelně číslovka padesát. Na zadní straně je pak vyobrazeno Staroměstské náměstí s lesem českých vlajek a slavících lidí. Nechybí ani letopočty ohraničující Jágrovo jubileum.

„Rád bych řekl, že se mi to líbí. I když slavím padesátiny, tak jste tam dali obrázky z mých čtyřicátin, když jsem měl ještě dlouhé vlasy. Za dvacet let se nikdo ptát nebude, budu moct říkat, že mi to v padesáti docela slušelo,“ vyprávěl se smíchem Jágr.

Olympijský vítěz, dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu se stal další osobností po Václavu Havlovi, které firma České dukáty zhotovila pamětní bankovku. Ta má všechny náležitosti klasických peněz a do prodeje šla za 2 490 korun. Zájemci, kteří si pamětní tisk objednali, by měli svého vlastního Jágra dostat do rukou v první polovině června.

Do oběhu se ale bankovka pravděpodobně nedostane, přestože splňuje všechno, co bankovka splňovat musí. „Já bych udělal jednu malinkou změnu. Přidal bych k tomu tři nuly,“ nechal se slyšet Jágr.

„Na bankovkách většinou bývají portréty lidí, kteří už nežijí. Výjimkou jsou státy, kde je nějaký diktátor. Nevím, co Jaromír do další padesátky chystá,“ uvedl se smíchem Tomáš Hebelka, generální ředitel Státní tiskárny cenin.

„Je mi ctí, že můžu být součástí tohohle skvělého nápadu. Věřím, že to bude jedna z mála věcí, která po mém životě zbyde. Přemýšlel jsem o tom, co mají další sportovci a známé osobnosti. Můžou mít sběratelské kartičky, ale těch je strašně moc. Pak tu máme známky k nějaké události, to už má méně lidí. Zaznamenal jsem, že jsou i různé mince… Ale bankovku budou mít v Česku jen dva. Václav Havel a já,“ dodal Jágr už vážnějším tónem.

Jágrovi příznivci, kteří po návratu slavné osmašedesátky do Česka volali v nadsázce po jeho bankovce, se tedy konečně dočkali. Pokud ale po oznámení zaváhali, sami ji mít nebudou. Jméno Jágr má u nás totiž pořád obrovská zvuk, a tak není divu, že se po pamětním tisku jen zaprášilo. Deset tisíc bankovek se prodalo za méně než 24 hodin.