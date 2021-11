„Tohle mi hlava nebere. Kde je ksakru česká hrdost? Vždy budu bojovat za hráče, kteří upřednostní reprezentaci před svými osobními zájmy,“ prohlásil loni v prosinci kouč reprezentace Filip Pešán. A spustil v hokejovém prostředí nevídanou vlnu tsunami.

Místo příprav na juniorské mistrovství se řešila úplně jiná kauza: Marcel Barinka. „Hříšník“, který si dovolil odmítnout reprezentování a myslel především na svou budoucnost.

S takovou nálepkou tehdy odjížděl do německého Kolína nad Rýnem. Cílová stanice: Lanxess Arena. Místo, kde jeho nevlastní otec před jedenácti lety zvedal nad hlavu pohár pro mistra světa.

Pod trenérským géniem udělal obrovský krok

A tak trochu nečekaně se rázem stal hvězdou internetu. Jenže asi malinko jinak, než si on sám představoval.

V hlavě počítal poslední dny před svým ostrým startem pod uznávaným trenérem Uwem Kruppem, místo odpočinku však musel číst, jak se jeho rodinka hádá s Filipem Pešánem jako děti peroucí se o bábovičku na písku.

Jednu výhodu to však přeci jen mělo. Svému zaměstnavateli ušetřil dlouhé hodiny strávené nad vyhledáváním osobních informací. O to všechno se tentokrát postarala česká média hltající další Pešánovu aféru plnými doušky.

Nad Barinkovým debutem v Kolíně se začaly vznášet otazníky. Ustojí takhle mladý chlapec tento tlak? Jistě, proč by ne. Ba naopak odchovanec opavského hokeje ukázal, že má nervy ze železa. A v německé extralize šokoval.

První ročník sice svěřencům bývalého kouče pražské Sparty úplně nevyšel dle představ, ale to už se nedalo říct o individuálních výkonech mladého Barinky.

Týmové zklamání přebilo individuální nadšení

Věkem ještě juniorský hráč v těžké konkurenci rychlých kanadských štírků obstál na výbornou. Výsledkem pak bylo úctyhodných 22 kanadských bodů.

„Jako mladý jsem dostal strašně moc prostoru. Když jsme měli v týmu větší marodku, tak jsem se dokonce ocitl v první lajně, a tam jsem se zřejmě ukázal,“ řekl po vyvedené sezoně číslo jedna.

Nad míru spokojený trenérský sbor mu tak po sezoně bez větších časových prodlev položil na stůl nový kontrakt. A nadšený Marcel Barinka řekl jednoznačně ano.

A do nové sezony vlétl opět jako hurikán. Nyní však nejen on, ale rovněž celý Kolín. A je to vidět. „Tým prošel po loňském zklamání velkou proměnou, přišla řada nových kluků a vytvořila se tu skvělá parta,“ prozradil dvacetiletý útočník.

Kanadská hokejová vojna přináší své ovoce

V probíhajícím ročníku zatím odehrál šestnáct utkání, v nichž zaznamenal již deset kanadských bodů. Od začátku totiž válí po boku kanadských kolegů Matsumota s Ferrarem, borců ostřílených desítkami startů v zámořské NHL.

„Musím říct, že nám to zatím spolu klape na výbornou. Landon (Ferraro) má letos parádní sezonu, s Johnem Matsumotem už z loňska víme, co od sebe čekat. Doufám, že to takhle půjde dál,“ usmívá se.

Minulý týden navíc prožil svůj životní večer, když v utkání na ledě Ingolstadtu korunoval výhru kolínských Žraloků 5:2 hattrickem. A posunul tak svůj tým už na šesté místo v tabulce.

Marcel Barinka recorded a hat trick yesterday in the #DEL.



The 20-year-old forward has 9 points (6G, 3A) in 15 games with the Kölner Haie this season. pic.twitter.com/IJdafWjLUb — Czech Prospects (@CZprospects) October 29, 2021

„Večer jsem si moc užil. Ale abych pravdu řekl, tak je stále na čem pracovat. Ještě je přede mnou hodně práce,“ řekl skromně Barinka.

A před blížící se reprezentační pauzou tak jistě zamíchal i s kartami Pešánova sboru. Barinka si své splnil, nyní je na tahu trenérovo ego.