Trenérský štáb v čele s Jiřím Břízou vybral do Pekingu sedmnáctičlenný tým, který se skládá ze dvou gólmanů, pěti obránců a deseti útočníků. Zastoupení má z domácí šestičlenné ligy hned pět klubů, přičemž nejvýrazněji je zastoupena pražská Sparta. Ta pošle do Číny šest reprezentantů! Dalších pět hráčů pak pojede z Karlových Varů, tři z Pardubic, dva ze Zlína a jeden z Havířova. Olomouc, poslední tým tabulky, jako jediná nebude mít v Pekingu zastoupení.

Tým bude reprezentovat na paralympiádě bez přímého dozoru svého hlavního trenéra, protože Bříza není očkovaný proti koronaviru a neprošel by přísnými pravidly v Pekingu. Národní mužstvo tak povede jeho kolega Jakub Novotný.

Jak už bylo zmíněno, nejvíce hráčů odešle do Pekingu Sparta, která je v ligové tabulce až na předposledním místě. Reprezentovat ji budou brankář Michal Vápenka, obránce Jiří Raul a útočníci Zdeněk Krupička, Miroslav Novotný, Alex Ohar a Jan Frolík. Pro Ohara, Novotného a Frolíka se bude jednat o první účast pod pěti kruhy. Zajímavý je pak i příběh karlovarského Patrika Sedláčka. Ten začal hrát para hokej teprve v loňském roce!

Nový šéf paralympijského sportu Sýkora: Chci nás přiblížit klasickému sportu

„Kluci neprocházejí žádnou speciální přípravou. Snažíme se do nich nalít veškeré informace, pořád je co zlepšovat. Pracujeme intenzivně se všemi do posledního tréninku s každým odpichem na ledě,“ uvedl k předturnajové přípravě trenér Novotný

„V kabině panuje veselá nálada, je tam možná trochu nervozita. Pro všechny je to velký hokejový svátek. Všichni se jen modlí, abychom tam ve zdraví odletěli,“ doplnil kapitán Pavel Kubeš, který v lize hájí barvy Pardubic.

Celý tým odcestuje do Pekingu už tento čtvrtek, přestože samotné hry začínají až 4. března. Pro národní tým odstartuje para hokejový turnaj o den později, kdy vyzve Itálii. Další den se Češi utkají s domácí Čínou a v úterý 8. března zakončí skupinovou fázi proti sousedům ze Slovenska. První dva týmy ze skupiny postoupí do čtvrtfinále.

Nominace českých para hokejistů

Brankáři: Michal Vápenka (Sparta), Martin Kudela (Pardubice)

Obránci: Pavel Kubeš (Pardubice), Radek Zelinka (Karlovy Vary), Pavel Doležal (Pardubice), Karel Wágner (Karlovy Vary), Jiří Raul (Sparta)

Útočníci: Zdeněk Hábl (Zlín), Michal Geier (Karlovy Vary), David Palát (Zlín), Zdeněk Krupička (Sparta), Miroslav Novotný (Sparta), Václav Hečko (Havířov), Alex Ohar (Sparta), Filip Veselý (Karlovy Vary), Patrik Sedláček (Karlovy Vary), Jan Frolík (Sparta)