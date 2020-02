Češky si znovu plnily svůj hokejový sen. Už osmého února vyrazily směr Kanada, aby se zde přes Boston dostaly až do Plaster Rocku, dějiště světového šampionátu. Tam jim los postavil do cesty pětici silných soupeřů, Czech Ladies si ale s konkurencí poradily více než se ctí.

Třeskuté mrazy

Hned na úvod přehrály Sniper Sisters 12:6, načež si vyzkoušely už i roli velkých sportovních hvězd, když si při návštěvě místní základní školy nejen zahrály hokej, ale dokonce rozdaly dětem i řadu podpisů.

Další dvojice utkání přinesla nejprve vysokou prohru 2:12 se zkušenými soupeřkami z Big Chill, kterou ale vzápětí holky odčinily vítězstvím 8:7 nad Saint John Bruisers. S fanoušky se po zápasech podělily i s perličkou z místních kluzišť. Boje totiž probíhají v pro české prostředí takřka nevídaných podmínkách, když v Kanadě panují téměř třicetistupňové mrazy.

Skupinu zakončily Czech Ladies dvěma vítězstvími. Výhry 11:9 nad Stanley Cupcakes a 14:6 proti Big Al´s Beauties, v němž se musely vypořádat i s agresivitou protihráček, je posunuly do dalších bojů.



Konkrétně do čtvrtfinále. V cestě jim ale stál zkušený celek Eh Team, který se před rokem probojoval až do finále. Soupeř byl nakonec nad síly českých hráček, které ale byly s konečným šestým místem spokojeny.