Matyáš Šapovaliv přispěl k senzačnímu bronzu české hokejové dvacítky na mistrovství světa ve Švédsku, ale jeho rodina je dál ve hře. Mladší sestra Adélka skvělými výkony táhne reprezentaci do 18 na MS dívek ve Švýcarsku.

Sedmnáctiletá hokejistka z Berouna, která v téhle sezoně přestoupila do švédského MoDo, je zatím hlavně střelkyní české juniorské reprezentace. Při senzační výhře v přípravnému duelu s USA zapsala gól, asistenci a také dva proměněné nájezdy.

Jak nejproduktivnější Češka aktuálního ročníku švédské ligy končila, tak začala i první vystoupení Češek na MS. Brzy dala silnému Finsku dvě branky, ale bohužel to nestačilo. Ač bylo Česko lepší, skórovaly už jen Finky a hořký byl hlavně konec, kdy měly svěřenkyně trenéra Dušana Andrašovského přesilovku, ale paradoxně při ní inkasovaly třetí branku.

V neděli večer čeká na Češky nejsilnější možný výběr – Kanada a pak Německo. Postoupí všechny týmy, od čtvrtfinále se hraje už play-off.

Adéla Šapovalivová se loni rozhodovala, kam do zahraničí vyrazí, nabídku jí daly dva švédské kluby. Vybrala si rodinný klub MoDo, odkud vzešly obrovské hvězdy světového hokeje v čele s Peterem Forsbergem. Hrála tady i řada Čechů včetně kladenských mistrů světa Miloše Hořavy a Františka Kaberleho. „Nevím proč, ale srdce mě táhlo do MoDo. Ta štace mě posunula po životní stránce, odešla jsem od rodičů sama do nové země, ale i hokejově. Podmínky, které máme pro trénování, jsou výborné,“ pochvalovala si Šapovalivová v rozhovoru pro server hokej.cz.

I její další kariéra bude zahraniční. V roce 2025 by měla odmaturovat a poté nastoupí na univerzitu ve Wisconsinu. Americké školy už si totiž hráčky vybírají předem a Šapovalivová dostala několik nabídek.

„Od 15. června mě mohly kontaktovat univerzity a ozvalo se jich spoustu. Vytřídila jsem je, a nakonec jsem se rozhodla pro Wisconsin, kde budu studovat byznys. Podmínky, které tam mají, a vše kolem je úplně neskutečné. Věřím, že to byla dobrá volba,“ dodala Adéla, která kvůli přípravě na MS nemohla bráchu Matyáše sledovat ve Švédsku naživo, ale některé zápasy viděla včetně toho s Kanadou a byla stejně jako celý český tým dívek nadšená.