Po zmaru sláva. Jak ve čtvrtfinále minout Kanadu?

Po zmaru přišel skok do nebe. Česká reprezentace do dvaceti let porazila na mistrovství světa v Kanadě silné Rusko 2:0.

Česká hokejová reprezentace do 20 let se raduje z vítězství nad Švédskem. | Foto: ČTK/AP/Jason Franson

Mladí hokejisté živí šanci na postup mezi elitní osmičku, možná i lepší než konečnou čtvrtou pozici ve skupině. Ta je velmi ošemetná, znamenala by totiž (s největší pravděpodobností) čtvrtfinálový souboj s Kanadou, jejíž zdolání je považováno tak trochu za utopii. Ale to bylo před Ruskem, po sedmičce od Švédů, tak trochu podobné… Čeští junioři napravili debakl se Švédy, porazili Rusko 2:0 Přečíst článek › „Víme, že jedna výhra na čtvrtfinále nestačí,“ pronesl po výhře kouč Karel Mlejnek. Ano, Češi dál musejí čekat. Dá se však říct, že pokud porazí v posledním duelu skupiny Rakušany, postoupí s velkou pravděpodobností. Ještě předtím se v úterý večer od 20 hodin utkají se Spojenými státy americkými. Pro posun výše než na čtvrté místo je žádoucí bodovat. Aby byli úspěšní, musí zopakovat mód Rusko. „Nádherný týmový výkon, jen tak dále, kluci,“ ocenil lídr Bostonu a Sportovec roku David Pastrňák. Kouč juniorů Mlejnek po výhře nad Ruskem: Taktika vyšla na výbornou Přečíst článek › Pomohla také změna na postu gólmana, debaklem nezatížený Lukáš Pařík zazářil. „Viděli jsme, že můžeme hrát i proti týmům, jako je Rusko. Nevidím důvod, proč bychom v tom nemohli pokračovat,“ řekl útočník Martin Lang.