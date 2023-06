Ten ovšem většinu fanoušků zklamal, řada z nich kritizovala, že v něm není žádný silnější protivník. Zdá se však, že černým dnům pro ústecké fanoušky je konec. V kuloárech výrazně sílí hlasy, že Severočeši už mají podepsanou dohodu nejen s Vladimírem Růžičkou.

Růžičkovi je šedesát. Podívejte se na unikátní fotky z kariéry hokejové legendy

Klíčem je podle všeho bývalý šéf SK HC Draci Bílina Miroslav Kanis, jenž je novým sportovním ředitelem klubu. Krom trenéra, který vedl v letech 2004-2005, 2008-2010 a 2014-2015 i český národní tým, podepsal klub smlouvy také s výraznými sponzory a partnery, díky kterým by se měl rozpočet vyšplhat až na 20 milionů korun. Ruku v ruce s tím by měly jít i ambice návratu do druhé nejvyšší soutěže, odkud tým z metropole na Labi loni na jaře sestoupil.

Vrátí se Mach?

Kanis už oslovil několik hráčů ze současného kádru, dá se očekávat, že v případě výrazně zlepšených finančních podmínek brzy přijdou i zvučné posily. Název by měl změnit i zimní stadion, nová aréna by měla nést jméno generálního sponzora.

Nagano 1998: Hlášky i exkluzivní snímky z návratu hokejových hrdinů

Fanoušky skloňované jméno na lavičce Slovanu byl také Miroslav Mach, ten by byl ovšem nejspíš pouze Růžičkovým asistentem. Podpis hlavního trenéra by měli žlutomodří oficiálně oznámit v nejbližších hodinách, maximálně dnech.