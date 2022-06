„I kdyby informace o koupi licence byla pravdivá, tak co by to znamenalo? Kdo by zaplatil 25 milionů? Jak dlouho bude trvat takové obchodování? Kteří hráči zde budou nastupovat?“ tázal se rozhořčený Valášek. „Podepsat se pod jeho jméno by v této době by znamenalo obrovské ohrožení „A-týmu“ i fungování mládeže. A to nemluvím o personálních záležitostech!“ vyjmenoval hlavní důvody, proč se spolek na úterním hlasování rozhodl nehlasovat pro někdejšího zlínského brankáře.

Spolek Berani Zlín navíc nebyl přesvědčený, zda by Hamrla byl případně schopný do zlínského hokejového klubu dovést partnery. Majitel reklamní agentury dříve avizoval, že do klubu přinese pět milionů korun ročně. „Od kandidáta jsem očekával, že přijde se silným sponzorem. V tomto případě by ustoupily i nějaké hodnoty,“ zdůraznil předseda spolku Tomáš Valášek.

V hokejových kuloárech se spekulovalo, že by v případě zvolení Roberta Hamrly do pozice generálního manažera v klubu skončily některé klubové legendy. Včetně mistra extraligy Petra Čajánka. „Kdyby Robert byl zvolený, tak bych v klubu nezůstal. Známe se spoustu let, o hokeji jsme prodiskutovali stovky hodin. Naše názory na výchovu mládeže jsou tak diametrálně odlišné, že by to nebylo ku prospěchu organizace,“ vysvětlil Čajánek.

„Klub je pro nás všechny, pro mě určitě, srdcová záležitost. Nejsme dokonalí, procházíme procesem, určitým rozvojem. Za poslední dva roky se tu ale udělala určitá práce. Rozhodnutí jsou pak na každém z nás. Vždyť ani nevíme, co uděláme za dvacet minut,“ dodal jedním dechem Petr Čajánek.

Jak by to vypadalo například u Ondry Veselého a Petra Lešky? „Budu mluvit za nepřítomného Ondru, který rozhodně nechce odcházet od rozdělané práce. Co nám ale Robert představil na představenstvu, tak by to nebylo nic dlouhodobého. Neberte to ale jako bernou minci,“ reagoval Valášek.

„Sezonu bych tady minimálně dodělal. Přivedli jsme sem nové trenéry, hráče, kteří přišli z okolních měst. Pak bych viděl, kam by se klub posunul či nikoliv, viděl bych, jakým způsobem směřuje,“ vyjádřil se také bývalý výborný útočník Petr Leška.

Dle vyjádření primátora Zlína Jiřího Korce je ve hře, že město po úterní mimořádné valné hromadě sníží hokejovým Beranům financování, které činí 16 milionů korun ročně. Spolek si současnou a dlouhotrvající podporu města dobře uvědomuje, o výrazný finanční podíl rozhodně nehodlá přijít. „S městem rozhodně nechceme bojovat, s každým radním jsem připraven jednat. Po loňském sestupu do Chance ligy je navíc fantastická podpora, jakou nám města dává, jsme mu hodně vděční. Fungování spolku si bez něj nedokážu představit,“ připustil Tomáš Valášek.

Středeční podvečerní tisková konference nebyla pouze o události posledních dní. Ale i minulých týdnů a měsíců, kdy se „A“ Beranů muselo vypořádat se sestupem do Chance ligy. Pod tlakem poslední doby byli především jednatelé Patrik Kamas, Jan Štětkař a Jiří Marušák. Kamas přitom byl v úterý ze své pozice odvolán. „Za zbývající jednatele chci říct, že nekončíme, pracujeme. Současná situace je komplikovaná i vzhledem kvůli partnerům, jsou v nejistotě. Cítí, že se dějí nestandardní věci. A to včetně současného generálního partnera,“ přiblížil Štětkař.

Jeden ze dvou současných jednatelů Beranů promluvil i o hospodaření klubu. „Ostře se vyhrazuji proti vyjádřením, že se držíme koryt, že jsou kostlivci ve skříni a bojíme se opustit své funkce. Není to pravda, ale lež. Kdybyste viděli, za jaké částky tady pracujeme, tak byste všichni byli překvapeni,“ pronesl Jan Štětkař.

Fanoušci Beranů po loňské neúspěšně sezoně žádali „hlavy jednatelů“. Štětkař věří, že jednatelé dostatečně vyvodili důsledky. „Jsou dvě roviny. Prvních z nich je sportovní, beru ji na sebe. Za druhé je to odpovědnost ekonomická, odpovědného řádného hospodáře. Společnost hospodaří s rozumným výsledkem, klub je ekonomicky zdravý,“ ubezpečil zlínské podporovatele jeden ze dvou současných jednatelů klubu.