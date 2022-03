Zdroj: Youtube

O deset let později se pak hokejisté radovali z titulu mistrů světa, hrdiny byli Holeček, bratři Holíkové či Nedomanský. Další zlatý triumf přišel v roce 1985, podepsali se pod něj Králík, Růžička, Šejba nebo Lála. Světová hokejová elita se do Holešovic sjela celkem čtyřikrát, vždy to pro celou republiku byl významný hokejový svátek.

Svědkem několika neúspěchů

V roce 1980 dobyli Lendl & spol. před naplněnou halou tenisový Davis Cup, ledový palác byl ale i svědkem několika neúspěchů, jmenujme především nezdar českých hokejistů na Světovém poháru v roce 1996. Jágra a další o dva roky později zlaté olympioniky z Nagana tehdy po porážce se Švédskem zaskočila nevraživost vlastních fanoušků, kteří dokonce led zaházeli plechovkami.

Sportovní aréna byla domovem hokejistů Sparty, ti ale kvůli jejímu nevyhovujícímu stavu hrají od roku 2015 v daleko modernější O2 areně.

Holešovické legendě později hrozilo zbourání, na rozdíl od slavné Štvanice mu ale unikla. Mluvilo se i o rekonstrukci… Nyní je bezesportu nejpamátnějším zimním stadionem v České republice.

V hale dál trénuje áčko i mládež Sparty, provoz je pod unikátně klenutým stropem téměř nepřetržitý.

Jak to v sportovní areně vypadá nyní?

Zdroj: Deník/František Bílek