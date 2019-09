Litvínovský Paweł Zygmunt dokonce vstřelil svůj první gól v české extralize. Ocelář Aron Chmielewski sice vyšel naprázdno, ale na kontě má už 25 gólů za čtyři roky strávené v Třinci (k tomu dalších 67 gólů za Frýdek-Místek a Havířov v první a druhé lize).

„Mám radost, že jsem vstřelil branku. Měli jsme tady dobrý začátek, ale bohužel nás pak přibrzdily fauly. Ale od toho mého gólu jsme chytili rytmus a bylo vidět, že jsme lepším družstvem,“ mínil po zápase litvínovský Zygmunt.

Problémem Chemiků je podle něj produktivita. „Snažíme se, aby vše šlo dopředu, zatím to tolik nejde, ale věřím, že to přijde už v dalších zápasech. I v přesilovkách,“ zadoufal Zygmunt.

S kolegou Aronem Chmielewskim se zná. „Jasně, před zápasem jsme si říkali, že je zajímavé, že teď budeme hrát proti sobě a přáli jsme si štěstí. Musím Arona popíchnout, protože gól jsem dal já a on ne,“ zasmál se.

Rvačku na ledě si neplánovali? „To ne. Je super, že jsem mohl v lize nastoupit hned proti němu. Vždyť je to můj první zápas v extralize. Já jsem rád, že tady vůbec jsem,“ ujistil litvínovský hráč, který ví, že do Třince, kde působí právě Chmielewski, je to z Polska přece jen blíž.

„Vím, ale já byl v Litvínově už tři roky v juniorce. Tehdy mi říkali, že tam můžu zůstat. Musel jsem se ale vrátit do Polska, abych si dodělal školu a měl maturitu. Teď jsem se vrátil,“ vysvětlil teprve devatenáctiletý hokejista z Krynice.

O osm let starší Aron Chmielewski svého mladšího kolegu pochválil. „Paweł hrál dobře, jsem rád, že mu to tam padlo, sice škoda, že zrovna proti nám, ale co už. Hlavně, že jsme vyhráli,“ usmíval se třinecký forvard, který kvituje účast dalšího polského hráče v české nejvyšší soutěži.

„Jsem rád, že je v české lize další Polák. On je mladý, talentovaný, trenér Šlégr by mu mohl dát hodně prostoru. Důležité teď bude, aby co nejvíc hrál. My Poláci potřebujeme, abychom měli co nejvíc kvalitních hráčů v nejlepších ligách, abychom se mohli dál zlepšovat. Doufám, že se tím zvedne i celá polská reprezentace,“ uvažoval logicky po utkání.

Na dotaz, jak dobře se spolu znají, odpověděl: „On je o dost mladší, takže na ledě jsme se nepotkávali, znám spíš jeho rodiče. Ale jeho hokejovou cestu jsem sledoval. Jde v mých šlépějích. Z Cracovie odešel do Česka a já mu držím palce.“