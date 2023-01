To jen namátkou. Ani v současnosti nejsou jejich odchovanci neznámí. Například letos je nejlepším českým gólmanem ve slavné NHL Vítek Vaněček. Domníváte se, že je jeho zásluhou velký klub „za vodou“? Zapomeňte!

Pro porovnání. Havlíčkobrodský fotbalový klub vyinkasoval před pár lety za přestup svého nejlepšího odchovance Tomáše Součka ze Slavie do West Hamu United zhruba čtyřicet milionů korun.

Nad podobnou částku mohou Bruslaři jenom vzdychat. „Největší peníze se dostávají za hráče, kteří podepsali vstupní kontrakt do NHL. A momentálně je vše postaveno tak, že se počítají poslední tři roky působení hráče,“ vysvětluje Jiří Čelanský, šéf hokejistů z Havlíčkova Brodu.

Z klubu podobnému Havlíčkovu Brodu však hráči odcházejí často dříve. „U nás je největší odliv kluků na pomezí deváté třídy a střední školy. Tedy na přelomu věku žákovského a dorosteneckého,“ podotýká Čelanský. „Pokud nám hráč odejde v tomto věku, připomínám, že dorostenecká kategorie je dvouletá a juniorská tříletá, projde obě kategorie někde jinde a teprve potom podepíše v NHL, my nedostaneme nic.“

Pokud podepíše kontrakt do tří let po odchodu z mateřského klubu, je tam samozřejmě procentuální částka, kterou dostane. To splňuje i momentální hvězda NHL Vaněček. Ale srovnání s inkasem brodských fotbalistů vyznívá pro hokejisty tristně. „Za přestup Vítka jsme inkasovali řádově milion korun,“ netají Čelanský.

Pomohly kontakty

Ještě trapnějším příspěvkem byl klub původně „odměněn“ v případě dalšího výrazného odchovance. „Takovým příkladem je Michal Teplý,“ poukazuje na současného hráče AHL Rockford IceDogs Čelanský. „Ten od nás odcházel do Liberce v kritickém věku mezi žákovskou a dorosteneckou kategorií. Když následně přestupoval do zámoří, na nás podle smlouvy připadlo jen devatenáct tisíc korun…“

Zde však pomohly dobré kontakty mezi kluby. „S Bílými Tygry máme nadstandardní vztah. Na jeho základě jsme za Michala naštěstí dostali adekvátní částku,“ těší šéfa Bruslařů.

Ale toto není pravidlem a jedná se o ideální případy, kdy odchovanci klubu podepsali smlouvu v NHL a mateřský klub inkasoval za svoji práci odměnu. Tu však nejspíše nemohou v Brodě očekávat od aktuálních hrdinů českého hokeje.

V kádru stříbrných medailistů z nedávného mistrovství světa juniorů byli dva havlíčkobrodští odchovanci. Obránce David Moravec (sedm utkání, jeden gól, jedna asistence) a gólman Daniel Král. Toho jiná hvězda turnaje, Tomáš Suchánek, do brankoviště nepustila.

V obou případech ale žádné sumy do havlíčkobrodské kasy nepřitečou. „David hraje juniorskou QMJHL. I kdyby podepsal v NHL, vzhledem k tomu, že v posledních třech letech už nebyl naším hráčem, žádné odstupné klub nedostaneme,“ připouští Čelanský.

A podobná situace je i u Krále: „Dan od nás odcházel ještě dříve, mezi osmou a devátou třídou. Šel tak jen za tabulkovou částku.“

Momentálně nejzmiňovanější odchovanci proto přinesli do klubové pokladny jen zlomek částky, kterou vyinkasovali brodští fotbalisté. „Ty částky jsou úplně někde jinde. Fotbal, hokej - to se nedá vůbec srovnávat. V hokeji je to prostě o desítky řádů jinde, než to má fotbal,“ připouští s realitou smířený Čelanský.

Přitom z českého hokeje jen za poslední rok, jak uvedl v rozhovoru pro Deník šéf svazu Alois Hadamczik, přestoupily do zahraničí na dvě stovky mladých hokejistů.

O kolik přišly z tohoto důvodu menší kluby peněz lze jen spekulovat. Ale určitě budou v tuzemském hokeji chybět.