Za normálních okolností by se nyní připravoval po boku svých vrstevníků na premiérový ročník v zámoří. Pozvánka na předsezonní kemp od vedení Philadelphie, která si před nedávnem ukázala na ruského teenagera Matveje Mičkova v rámci tradičního draftu NHL, však ke svému adresátovi ani nedorazila. V zemi válečného agresora totiž mají o osudu svého generačního talentu jasno. Chceš odejít? Se zlou se potážeš. A tak se z osmnáctiletého šikuly ve službách Petrohradu stal pouhopouhý fanoušek na tribuně.

Matvej Mičkov nastupuje v ruské KHL za tým Petrohradu. | Foto: Profimedia

O tom, jak před výjimečným útočníkem a sedmičkou letošního draftu stojí velká budoucnost, už se v hokejovém rybníčku šušká poměrně dlouho. Rodák z Permu totiž na ledové ploše vždycky vynikal, ať na sebe navlékl jakýkoliv dres. Ne nadarmo tak debutoval v ruské KHL již ve svých sedmnácti letech. A o úspěších v mládežnických reprezentacích ani nemluvě.

Nebýt ruské invaze na sousední Ukrajinu, dost možná by se generační talent Matvej Mičkov intenzivně přetahoval s kanadským kolegou Connorem Bedardem o post letošní mládežnické jedničky. Takhle na něho zbylo „až“ sedmé místo a vstupenka do kabiny Philadelphie Flyers. Nicméně už jenom to, že se mladý snajpr osobně dostavil na tradiční galavečer, se dá považovat za jistý zázrak.

Další Ovečkin? Kdepak. Tady zůstaneš!

Každý v sále si moc dobře uvědomoval, že držitele stříbrné medaile ze světového šampionátu do osmnácti let nejspíše vidí na dlouhou dobu naposledy. Fakt, že by se nadějný teenager za pár týdnů zase vrátil a naplno odstartoval svůj boj o místo v NHL, zněl sice moc pěkně, ale zároveň naprosto nereálně.

U svého zaměstnavatele v Petrohradu neměl (pochopitelně) žádnou šanci. Podepsal jsi tříletou smlouvu, takže nikam nepůjdeš. Tečka. A nikoho vůbec nezajímalo, že by se z rozeného střelce mohl za pár let vyklubat třeba druhý Ovečkin. Navíc i samotný Mičkov pod nátlakem vedení potvrdil, že kontrakt chce rozhodně dodržet.

Jenže zatímco v uplynulé sezoně odehrál v KHL hned 30 soutěžních klání, střídavě za petrohradský SKA a Soči HC, začátek nového ročníku doslova proseděl na tribuně. V prvních čtyřech zápasech naskočil do akce pouze jednou, na ledě navíc strávil jenom šest minut. Bez branek, energie, a naopak s obrovskými otazníky.

Jen těžko se dá rozumět tomu, proč mladý klenot organizace, který navíc absolvoval velice vydařenou přípravu, během níž patřil mezi nejproduktivnější útočníky prvního týmu, z ničeho nic opustil místo v základní sestavě. Nebude za tím přeci jenom něco jiného?

Hlavní trenér Petrohradu a blízký přítel ruského prezidenta Putina Roman Rotenberg však veškeré spekulace smetl ze stolu. „Matvej byl vyřazen ze sestavy z výkonnostních důvodů. Je to obrovský talent a skvělý hokejista, ale také on si musí místo v základní sestavě SKA zasloužit,“ sdělil novinářům.

Ve Philadelphii mají svázané ruce

Hokejová veřejnost ovšem začíná stále více spekulovat o jistém spojení případu s dalším hráčem ve službách Flyers Ivanem Fedotovem, který odnesl napětí mezi zámořskou organizací a KHL roční „dovolenou“ u ruského námořnictva v Severomorsku za polárním kruhem.

Podobný scénář by snad mladého útočníka, jenž letos na jaře přišel za záhadných okolností o svého otce Andreje, neměl v příštích týdnech potkat, nicméně o vysněném přesunu do zámořské NHL si zatím může nechat jenom zdát. Stejně jako o rostoucím potenciálu mezi současnou ruskou elitou.

„Nabízí se otázka, jestli rozhodnutí draftovat Mičkova ze sedmého místa bylo moudré. Zatím to spíše vypadá, že jeho růst bude během působení v KHL pozastaven, což znamená pro Flyers značné komplikace,“ napsal zámořský novinář Chuck Bausman.

Slavná organizace z Pensylvánie však má svázané ruce. A nezbývá jí než čekat, jak se celý spor mezi Petrohradem a osmnáctiletým kanonýrem nakonec vyvrbí. Lepší zítřky jsou ovšem prozatím v nedohlednu.