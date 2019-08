Jaké jsou vaše pocity po prvním zápasu za Kladno?

Byla to dobrá zkušenost, je tu dobrá parta. Ale teprve se poznáváme a zjišťujeme, co od sebe můžeme na ledě čekat. Přeci jen jsem v Kladně teprve týden.

Jak se vám v Kladně zatím líbí?

Líbí se mi tu a užívám si to. Párkrát jsem byl v Praze a tam se mi moc líbilo. V kabině mě spoluhráči pěkně přivítali, vzájemně jsme se představili. Zatím je vše fajn.

Jak byste charakterizoval svou hru?

Měl bych vyztužit hlavně obranu, ale můžu být prospěšný i dopředu. Umím dobře vystřelit, takže bych mohl hrát i přesilovky.

Jak se vám líbí kladenský zimák?

Moc se mi líbí. Když už na přípravné utkání tady bylo tolik lidí, tak se moc těším, jaká tady bude atmosféra, až se budou hrát soutěžní zápasy.

Asi jako Kanaďan oceňujete, že je v Kladně úzký led, že?

Vyhovuje mi na Kladně úzký led. Cítím se na něm lépe. Ale když jsem loni hrál v Dánsku, tak jsem byl zvyklý i na ten širší. Ten je v Čechách častější, že? To ale také bude v pohodě.

Vidíte jako výhodu, že jste v Kladně tři Kanaďané?

Rozhodně je to lepší. Občas tu může být jazyková bariéra, takže je dobré, že tu mám další krajany.

Proč jste si vybral Kladno?

Vidím v tom dobrou příležitost. Lákadlem je pro mě extraliga, o které jsem slyšel hodně dobrého. Moc se už na sezonu těším.

Mohl být důvodem i Jaromír Jágr?

Rozhodně. Nemohl jsem si nechat ujít příležitost zahrát si s takovou legendou.

Potkali jste se předtím?

Kdysi jsem odehrál pět zápasů za Buffalo a v jednom jsem hrál proti němu. Byl to skvělý zážitek. Jinak jsme se ale nepotkali.

Byl to Jágr, kdo vás kontaktoval?

Veškerá komunikace šla pouze přes mého agenta. Mně přímo nikdo nevolal.

Věděl jste předtím něco o Kladnu?

Moc toho není. V principu jen to, že tým loni postoupil z nižší soutěže. Víc už toho vím o Praze. Když mi bylo čtrnáct, hrál jsem tam jeden žákovský turnaj. Víc jsem si musel zjistit přes internet.

Jaká je pro vás zkušenost zahrát si s Jágrem?

Je to legenda NHL. Tu sleduje každý den celá Kanada, takže to je rozhodně lákavé. Také je zajímavé, že si s ním můžu zahrát v jeho klubu.

Jak vzpomínáte na své angažmá v NHL?

Bylo to skvělé. Zahrál jsem si tam za Buffalo jen pět zápasů, ale byla to úžasná zkušenost. Na to nikdy nezapomenu.

Jaký máte v NHL oblíbený tým?

Toronto Maple Leafs. Žil jsem totiž blízko Toronta. Jen dvě hodiny od něj.

Jak se vám zatím v Kladně žije?

Mám vlastní byt. Všechno je tu blízko, což je příjemné. Ale jsem tu sám, přítelkyni nemám. Můžu se tak soustředit pouze na hokej (usmívá se).

Jaké jsou vaše cíle pro nadcházející sezonu?

Chtěl bych pomoci týmu, ale také se sám ještě zlepšit. A na to je právě extraliga skvělá příležitost.

Překvapilo vás něco v Čechách?

Asi mě nepřekvapilo nic. Vím, že ve světě ví, že je v Čechách dobré pivo. A že ho všichni mají rádi (směje se).

Jan Šejhl