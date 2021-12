Poprask na MS dvacítek. USA musejí do karantény, kontumačně prohrají se Švýcary

ČTK

Tým USA musel na mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě do karantény. Dva američtí hráči měli pozitivní test na koronavirus a jeden z favoritů turnaje a obhájce titulu tak nemůže nastoupit ke svému druhému utkání, v němž se měl dnes od 22:30 SEČ utkat se Švýcarskem. Evropské mužstvo si tak připíše kontumační výhru 1:0.

Americký hokejista Tyler Kleven (vlevo) a Samuel Kňažko ze Slovenska na MS hráčů do 20 let. | Foto: ČTK

Mezinárodní hokejová federace IIHF na oficiálním webu uvedla, že o tom, zda budou moci Američané odehrát středeční zápas proti Švédsku, se rozhodne později. "Jsme mimořádně zklamaní, především kvůli našim hráčům," uvedl generální manažer amerického týmu John Vanbiesbrouck. "Fungujeme ve stále se měnícím prostředí, což je velmi náročné. Dodržovali jsme pravidla turnaje a stále budeme dělat maximum pro to, abychom zajistili, že naši hráči budou mít možnost hrát na světovém juniorském šampionátu." Hlavní problém bylo proměňování šancí, mrzelo Myšáka po prohře s Německem Spojené státy americké ve svém prvním duelu v základní skupině B v Red Deer porazily 3:2 Slovensko, Švýcaři podlehli 2:4 Rusku. Turnaj se hraje za přísných hygienických opatření. Čeští hokejisté před jeho startem přišli o jediný plánovaný přípravný zápas proti Švýcarsku, poté co měl jeden z hráčů soupeře pozitivní test na covid-19.