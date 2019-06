Nástupu na led se dočkají až na konci července, do té doby bude probíhat suchá fáze letní přípravy. Pardubičtí hokejisté navíc vyrazí na soustředění do Bedřichova.

Ladislav Lubina. | Foto: archiv

„Dobře to tam znám, využijeme podmínky ve vojenské zotavovně a okolní prostory. Bude to závěrečná fáze objemové přípravy, která je pro hokej nezbytná. O tom jsem přesvědčený. Každé takové soustředění je nutné, a to i z hlediska formování mezilidských vztahů,“ plánuje pardubický trenér Ladislav Lubina.