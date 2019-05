Největší pozornost budí příchod dvaatřicetiletého útočníka Lukáše Klimka ze Sparty. Ostravský rodák v Praze působil posledních šest let.

„Lukáš dlouhodobě prokazuje svoji kvalitu. Jeho historie, kterou má za sebou, hovoří za vše. Jsme rádi, že jsme jej získali,“ prohlásil generální manažer HC Olomouc Erik Fürst.

Útočné řady Kohoutů posílí rovněž slovenský talent Marek Hecl, který je odchovancem Trenčína. Jednadvacetiletý forvard sbíral zkušenosti ve Švédsku a má na kontě starty v KHL i za reprezentaci.

„Je to klučina, který má všechno před sebou a myslíme si, že zapadne dobře do týmu,“ doufá Erik Fürst.

Zpět do Olomouce pak míří třiadvacetiletý obránce Alex Rašner, který zkoušel štěstí v Chomutově a nastupoval i v několika prvoligových týmech.

„Je to olomoucký hráč a vrací se domů. Vyzkoušel si to jinde a teď to bude na něm,“ řekl na adresu bývalého mládežnického reprezentanta generální manažer hokejové Mory.

Posily HC Olomouc

LUKÁŠ KLIMEK

Dvaatřicetiletý útočník hrál posledních šest sezona za pražskou Spartu, se kterou získal dvě stříbrné medaile – v ročníku 2015/16 v extralize, o rok později v hokejové Champions League. V uplynulé sezoně zaznamenal v 37 zápasech základní části 10 bodů (5+5), další gól a dvě asistence přidal ve čtyřech zápasech předkola play-off. Nejvíc se mu dařilo v sezoně 2014/15, kdy nasbíral 30 bodů včetně 22 branek. Před Spartou byl Klimek spjatý zejména s Vítkovicemi, jejichž je odchovancem. V obou štacích se potkal s jedním ze dvou nynějším trenérů Hanáků Zdeňkem Motákem.

MAREK HECL

Drobný 21letý slovenský útočník, je odchovancem Trenčína, za sebou už ale má taky roční působení v nejvyšší švédské juniorské lize za tým Luleå HF či 23 zápasů v KHL v dresu Slovanu Bratislava, během nichž si připsal čtyři body (3+1). V minulé sezoně nastupoval za rodný Trenčín a s 31 body (20+11) byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem mužstva. Na svém kontě už má taky čtyři zápasy za mužskou reprezentaci Slovenska.

ALEX RAŠNER

Další důvěrně známé jméno v olomouckém klubu. Obránce, který v únoru oslavil 23 let, působil na Hané několik let v mládežnických kategoriích, následně se prosadil i do A-týmu. Po sezoně 2016/17 se rozhodl pro změnu a přesunul se do Chomutova, kde uspěl na zkoušce. Za Piráty však odehrál jen 12 zápasů, nastupoval i záložní celek v Kadani, až se nakonec přesunul do Prostějova. Tam začal i nedávno uplynulý ročník, v jeho průběhu ale zamířil do Havířova. Nyní kroky účastníka mistrovství světa do 18 i 20 let vedou zpět do Olomouce.