Kostra národního týmu nabírá konkrétní obrysy. Už příští týden na Švédských hrách – generálce na vrchol sezony – nasadí Češi do boje borce ze zámořské NHL. Jména oznámil generální manažer reprezentace Petr Nedvěd, který s hráči vedl rokování během inspekční cesty.

O chuti reprezentovat: Je skvělé, že kluci z NHL mají zájem nám pomoct. Klobouk dolů před nimi, až na jednu výjimku chtějí reprezentovat. Díky nim budeme lepší, o tom není žádných debat.

O Hertlovi jako lídrovi: Všichni se na něj budou koukat. Bude to náš lídr a budeme to přes něj hrát, ale není to o jednom hráči. Máme tam i Krejču (Krejčího) a další. Musíme hrát kolektivně, potom máme šanci uspět.

O jedničce Vejmelkovi: Neradi kluky vystavujeme nějaké roli, nicméně Karel odchytal fantastickou sezonu a věříme, že mistrovství odehraje v podobném stylu. Brankářů v NHL máme hodně, ale on je jeden z mála jedničkou, což přesně potřebujeme.

O Jaškinovi, který od listopadu nehrál kvůli zranění kolena: Dima mi volal sám. Kdyby nebyl stoprocentní, tak to nemá cenu pro něj ani pro nás. Nedávalo by to smysl. On ale říká, že stoprocentní je, že trénuje. Máme u něj velký otazník, ale jsem s ním už měsíc ve spojení. Konzultoval jsem to s trenéry a domluvili jsme se, že mu chceme dát šanci.

O absenci Voráčka a Kubalíka: Oba kluky to moc mrzí. Kuba mi říkal, že během sezony prodělal několik drobnějších zranění, hrál pod prášky tlumícími bolest, proto se teď potřebuje dát v první řadě zdravotně dohromady. I Dominik přiznal, že sezona byla pro něj hodně náročná a vzhledem k tomu, že nemá v NHL podepsanou smlouvu, potřebuje co nejdelší letní pauzu.

O dalších případných posilách z NHL: Téměř z každé série nám může vypadnout potenciální posila. Jsme domluvení, kluci mají zájem, ale počkáme, jak první kolo dopadne. Pak kluky jednotlivě obvolám.

Seznam pozvrzených posil z NHL pro MS:

Brankář: Karel Vejmelka (Arizona Coyotes).

Obránci: Filip Hronek (Detroit Red Wings), Radim Šimek (San José Sharks).

Útočníci: Jakub Vrána (Detroit Red Wings), Tomáš Hertl (San José Sharks), Dominik Simon (Anaheim Ducks), Dmitrij Jaškin (Arizona Coyotes).