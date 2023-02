Své o tom ví Aleš Pohořal, sporťák, který takřka celý novinářský život strávil v redakci Večerní Prahy (Večerníku Praha). „Po návratu hokejistů jsme nesměli chybět na žádné akci, kde se objevili. Zapojila se do toho celá redakce,“ začal své vyprávění.

V den slavného příletu nechyběl na Žofíně, zastávce u vily prezidenta Havla a mohutném vítání na Staroměstském náměstí. Na pražském ostrově se pak konal raut, který se protáhl do nočních hodin.

Jak to bylo se zmizením asistenta

Zřejmě při oslavě během dlouhého letu z Nagana do Prahy „záhadně zmizel“ z tváře Slavomíra Lenera typický knír. Na rozdíl od všech členů výpravy se asistent trenéra olympijských vítězů, neobjevil ani během přistání a spanilá jízda šampionů Prahou proběhla bez něj.

Kde tehdy Lener byl? Jeho „spolukouč“ Ivan Hlinka to tenkrát během legendární tiskové konference na Žofíně glosoval podle článku Večerníku Praha takto: „Schovává se, protože nemá vousy. Celní kontrola nebyla, protože Slávu nesli v pytli.“

„Až o pár dní později se mi Slavomíra Lenera podařilo objevit a dokonce s ním domluvit rozhovor,“ vzpomínal Aleš Pohořal.

„Jenže jsem chtěl udělat radost mladému kolegovi Karlu Kopečkovi, a tak jsem ho za ním poslal. Pamatuji si, jak se vrátil nadšený. S Lenerem mluvil před jeho bytem na Letné a dokonce získal fotografii, na které byl bez kníru.“

Podle Pohořala trenér diplomaticky mlžil a co se tenkrát opravdu stalo, to hrdinové z Nagana dlouho nechtěli prozradit. Až později se objevila informace, že Lenera hráči opili tak, že skončil v nemocnici.

O titulu se mluvilo ještě dlouho

Kvůli časovému posunu neměly deníky šanci o nočních zápasech referovat. Ale večerník se vyráběl dopoledne a byl aktuální. Když se hrálo semifinále s Kanadou a po prodloužení se rozhodovalo v nájezdech, čekali redaktoři s uzávěrkou do posledního okamžiku.

„Jakmile si na Haškovi vylámal zuby i Shanahan, což byl poslední Kanaďan určený na rozstřel, rychle jsme do článku doplnili poslední větu a nový titulek, že jsme ve finále. A se stránkou šup do tiskárny… I když jsme měli zvýšený náklad, odpoledne lidé stáli na noviny ve frontách. Naše zprávy se hromadně četly, lidé nám volali a psali maily. Čtenáři nás chválili, ale dokázali nám i vynadat, když jsme udělali chybu,“ vybavil si.

Zlato po vítězství nad Rusy – mimochodem to bylo třicet let od srpnové okupace – mělo ve světě ohromný ohlas. Aleš Pohořal, i když jeho hlavními sporty byly tenis a dostihy, registroval ohlasy od novinářských kolegů ještě drahně dlouhou dobu.

„Byl to takový úspěch, že se něm mluvilo i o rok později na tenisovém Australian Open. Rezonovalo to měsíce a řada lidí z branže po celém světě se vyptávala, jak je to možné a jak se taková senzace mohla podařit,“ líčil žurnalista.

Rozhovor s neznámým hokejistou

Několik let před olympiádou udělal při cestě do Severní Ameriky rozhovor s obráncem Petrem Svobodou, později autorem vítězného gólu ve finálové bitvě s Rusy. Jenže před Naganem ho v Česku takřka nikdo neznal.

„Do Ameriky odešel za bývalého režimu jako mladík a ani později, kdy se psalo hlavně o Jágrovi a spol., se o něm moc nevědělo. Šéfredaktor se mě ptal, proč jsem udělal rozhovor s neznámým hokejistou. Krčil jsem rameny, ale tehdy nemohl nikdo tušit, že za pár let Svoboda vstoupí do historie,“ usmíval se současný dostihový expert Deníku.

Večerník popisoval i atmosféru ve městě a reportéři se ptali Pražanů, jak finálový triumf prožívají.

„Narazil jsem při tom na cizince, který vůbec neměl ponětí, co se děje, a asi byl i trochu pod parou. Sice pochopil, že Češi rozdrtili Rusy, ale divil se, že tak malá země může mít tolik zbraní, aby porazila velmoc. Zřejmě si myslel, že jsme vyhráli válku…“

Naganské zlato už nic nepřeková

V pražských ulicích bylo veselo, slavilo se bujaře. „Lidé se objímali a připíjeli si vším možným. Bylo těžké se tomu ubránit… Objevilo se nevídané sepětí a jednota národa. To je dnes, kdy se mluví, jak je naše společnost rozdělená, něco nevídaného. Ale tenkrát vrcholily devadesátky, byla jiná doba a atmosféra,“ přidal postřeh.

Během své novinářské kariéry dlouho považoval za největší událost vítězství Jana Kodeše ve Wimbledonu v roce 1973.

V osmdesátém roce přišel ještě triumf v Davisově poháru nad Italy. „Ale Nagano všechno překonalo. Nic většího to u nás nemůže přebít. Vždyť i nejslavnější Kanaďan Gretzky neskrýval slzy, když Češi vyřadili Javorové listy,“ dodal.