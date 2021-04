Smutný konec sezony. Hokejisté Sparta dokázali v semifinálové sérii s Libercem odvrátit tři mečboly soupeře a ze stavu 0:3 na zápasy vyrovnat na 3:3, rozhodující sedmý duel na vlastním ledě ale nezvládli. Po prohře 1:2 jim postup do finále utekl.

Počtvrté to nevyšlo. Sparta padla v sedmém zápase a do finále se podívá Liberec. | Foto: ČTK

Po zápase se srovnali do fronty a převzali bronzové medaile. Z hokejistů Sparty v tu chvíli viditelně čišelo zklamání, smutek, zmar. Do boje o postup do finále dali všechno, a nestačilo to. Historický obrat série s Libercem se nakonec nekonal.