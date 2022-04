Rozhodla čtvrtý zápas nevyužitá dvojnásobná přesilovka? Ten dnešní asi jo. Byly to skoro dvě minuty a my jsme s tím naložili jako s přesilovkama v celé sezoně. Byla to taková naše bolest, a nakonec jsme na to i doplatili. Třinec je zkušené mužstvo a moc šancí nenabízí.

Do sestavy Třince se vrátil Martin Růžička a hned dal gól.

Bohužel. Ten gól jsme si asi i dali my, vypadalo to, že ta střela šla vedle a bylo to přes naše hokejky. To nic nemění na tom, že byl ve správnou dobu na správném místě a bohužel to rozhodl.

Jaká byla tedy série proti Třinci?

Musíme uznat, že Třinec je silný a zkušený tým. Ale na druhou stranu se nemáme za co stydět. Kromě jednoho zápasu byly všechny vyrovnané. Nám možná chybělo trošku víc síly a třeba i nějaký náhodný odraz. Asi jsme si to všechno vybrali v sérii proti Hradci. Nic jsme nevypustili, ale góly jsme tam prostě nedokázali dostat.

Klíčový pro sérii byl třetí zápas a obrat Třince v něm?

Asi jo. Dá se říct, že tam jsme to hloupě nezvládli. I když jsme dostali na 3:2, tak jsme to měli zklidnit a pohlídat to. Asi z přemíry snahy tam vzniklo pár chyb a Třinec je natolik zkušený, že toho využil.

Je semifinále pro vás nakonec úspěch nebo zklamání?

Možná časem to vezmeme jako úspěch. Ale když už jsme se dostali tak daleko, tak teď to vypadnutí mrzí.

V sérii jste trošku budil emoce, nevzal byste něco z toho zpět?

Já si vždycky stojím za svými slovy. Prostě jsem emotivní člověk a když mám něco na srdci, tak to i řeknu. A nebudu to měnit jenom kvůli tomu, že jsem to řekl v emocích. Myslím, že jsem tím nikoho neurazil, jenom jsem řekl, co si myslím.

Jak hodnotíte z pozice kapitána celou sezonu?

Těsně po prohrané sérii se to hodnotí špatně. Ale myslím, že postupem času to bude úspěch. Ale potom jak jsme odehráli druhou polovinu základní části, kdy se nám vůbec nedařilo a byli jsme rádi, že jsme se dostali do předkola. Ale od předkola jsme výsledky a hru ohromně zvedli a zaslouženě jsme došli až do semifinále.

Co dál Martin Ševc, Boleslav a vůbec pokračování kariéry?

Vůbec nevím, je ještě strašně brzy. Ale honí se mi to v hlavě už delší dobu. Ale fakt teď nedokážu říct.

Do kdy se rozhodnete?

To taky nedokážu říct.