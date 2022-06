Taková už je doba. I hokejový svět přidal pár vláken do zašmodrchaného klubka protiruských sankcí. Kvůli krvavé agresi Putinova režimu na Ukrajině nesměla sborná startovat na mistrovství světa a Petrohrad navíc přišel o pořadatelství příštího ročníku.

Naopak zámoří se v tomhle směru tváří, jako by se nechumelilo. Ruští hokejisté dál nastupují ve svých klubech, leckteří v bojích o Stanley Cup vysloveně září a diváci se kochají jejich umem a talentem.

„Je to nesmírně náročná doba pro všechny,“ prohlásil nedávno v rozhovoru pro AP dlouholetý šéf NHL Gary Bettman. „Naši hokejisté hrají za týmy NHL bez ohledu na to, odkud pocházejí. I ruští hráči jsou teď v nepředstavitelně těžké situaci,“ dodal ostřílený funkcionář s tím, že liga nikdy neuvažovala o nějaké formě zákazu pro Ovečkina a spol.

Ohled na rodiny

Jak by také mohla? Kluby jsou soukromé subjekty a hokejisté z Ruska (během základní části jich nastoupilo celkem 56, do play-off zasáhlo 29 z nich) často patří ke klíčovým oporám. Třeba právě výše zmíněný Šesťorkin dotáhl skvělými výkony Rangers do finále Východní konference, podobně jako útočník Artěmij Panarin. Tradičně výborně si v dresu Tampy vedou Nikita Kučerov a Andrej Vasilevskij, v prvním kole řádil za Minnesotu Kirill Kaprizov.

Někteří komentátoři i fanoušci se pozastavují nad tím, že ruské hvězdy NHL se kromě obecných prohlášení typu „zastavte válku, prosím“ k situaci na Ukrajině nijak nevyjadřují. Obzvlášť Ovečkin se jako centrální postavička kremelské propagandy dočkal kritiky ze strany části veřejnosti, ale jeho klub ani vedení ligy to příliš nevzrušovalo. „Mají doma rodiny, na které musejí brát ohled,“ omlouval to Bettman.

Přístup k sankcím v oblasti sportu je ostatně dost rozporuplný nejen za velkou louží. „Není snadné najít z toho cestu ven,“ řekl pro CBC Stefan Szymanski, který vyučuje sportovní management na Michiganské univerzitě. „Nejférovější by bylo buď říct, že nebudeme trestat žádné sportovce z Ruska, nebo naopak zavést sankce pro všechny. Všechno ostatní je šedá zóna.“

Ovi si zaslouží úctu

Právě v této šedé zóně se nyní plácá nejen hokej. Stačí se podívat na vášně, které nyní zmítají tenisem: na Roland Garros hráli Rusové a Rusky bez omezení, na Wimbledon naopak nesmějí vůbec. Oba přístupy mají své zastánce i nesmiřitelné kritiky. A podobných případů by se dalo napříč různými disciplínami najít desítky. Proto nepřekvapuje, že nejlepší hokejová liga světa si lebedí ve vlastním světě.

„Před ničím neuhýbáme, ale oslavujeme výkony všech hráčů, tedy i ruských, kteří dosáhnou pozoruhodných úspěchů v týmech NHL pro fanoušky NHL,“ poznamenal Bettman a připomněl, že když se Ovečkin blíží k překonání gólového rekordu Wayna Gretzkého, tak to liga přece nemůže ignorovat. Úctu si prý zaslouží bez ohledu na tvrdohlavost, s jakou se „Alexandr Veliký“ chlubí společnou fotkou s Putinem.