„Celková škoda je v současné chvíli vyčíslena na bezmála 400 tisíc korun,“ konstatovala ve chvíli, kdy v hale publikum sledovalo třetí třetinu – s Finskem jsme hráli stále bez gólu – a na policejním stanovišti u O2 Areny vyplňovali připravené formuláře poslední oznamovatelé. Všichni však podle slov Kropáčové nepřišli osobně: někteří komunikovali i prostřednictvím e-mailu.

Policisté opakují apel, s nímž se na hokejové příznivce obrátili už v dubnu: nekupujte lístky z neoficiálních zdrojů. Hned po začátku mistrovství se potvrdily obavy z masivních podvodů se vstupenkami – i když trochu jiných, než se původně očekávalo.

Převahu neměly případy vstupenek prodaných opakovaně, kdy se stejným kódem přijde více návštěvníků – dovnitř se dostane jen ten, kdo z nich dorazil jako první – ale většinou se jednalo o vstupenky neoriginální. Tedy: padělané.

Smutný byl večer pohled na plačící děti, které místo v hledišti, kde by si užívaly podívané na hokejový svátek, stály či posedávaly na chodníku 89 kroků od vstupu do haly, kde zřídila své stanoviště policie – a po tvářích jim tekly slzy bolestného žalu.

Místo životního zážitku z podívané na svátek hokeje se dočkaly jen životního rozčarování. A s rodiči pak zamířily na stanoviště, kde policisté shromažďovali oznámení o těchto případech.

„Bylo nám velmi líto všech, kteří se na zápas nedostali a museli jsme to s nimi řešit. Nicméně nejhorší je vidět malé děti, které brečí – a jsou nešťastné z toho, že jsou zklamané a na zápas se nedostaly. Děti tyto vstupenky dostaly jako dárky k narozeninám nebo k svátku – a opravdu byly velmi nešťastné,“ řekla Deníku Kropáčová. S tím, že už to je důvodem, proč nekupovat vstupenky jinými než oficiálními cestami, kdy hrozí podvod.

První případy podvodu s falešnými vstupenkami policisté začali řešit ještě předtím, než se hala otevřela pro příchod diváků na první utkání šampionátu.

To se objevila skupina Čechů, která se přišla svěřit s podezřením, že asi drží v rukou padělky. Když si totiž kód ze vstupenky zkoušeli načíst čtečkou QR kódů v mobilu, ukázalo se, že jde o odkaz na internetové informace o zubní ordinaci.

„K výslechu na místním oddělení policie putovalo dvacet lidí, kteří měli u sebe padělané lístky. Celkově policisté v souvislosti s prvním zápasem evidovali čtyři desítky lidí s neplatnými vstupenkami (nebo nebyl akceptován jejich vstup do haly),“ shrnula Kropáčová pro Deník počáteční fázi případu.

Následoval ale rychlý vývoj: „Před začátkem druhého utkání, zápasu s účastí českých hráčů, jsme zaznamenali obrovský nárůst počtu poškozených, kteří přicházeli s tím, že mají vstupenky falešné či opakovaně prodané. Policisté z oddělení kybernetické kriminality spolu s dalšími policisty okamžitě přijímali oznámení.“

Policistům podvedení fanoušci sdělovali podrobnosti ke svým případům, veřejně ale věc komentovat nechtěli. Pouze jeden z těchto mužů, s nimiž se Deník setkal, poznamenal, že tohle je pořád méně bolestné, než když byl okraden na dovolené.

Některými z podvedených také otřáslo dění u vstupu do haly, kde se nejen dozvěděli, že zápas neuvidí, ale ještě k tomu čelili hlasitým a poměrně hrubým urážkám z úst jiných fandů. Ve chvíli, kdy u některých vchodů nebylo jasné, zda se všem čekajícím podaří projít kontrolou do začátku zápasu, začaly bublat emoce nelibosti. A tihle „potížisté“ ještě „zdržují“ se svým problémem kolem neplatných lístků.

„I přesto, že jsme varovali předem, že hokejoví příznivci mohou být podvedeni, je těchto lidí obrovské množství,“ upozornila Kropáčová přímo u O2 Areny.

„Chtěli bychom apelovat na všechny, kteří se sem chystají a chtěli by si vstupenky zakoupit z nějakého internetového portálu, že se mohou také stát poškozenými,“ zdůraznila, že riziko podvodů stále trvá. Policie trvá na svém doporučení: spolehlivé jsou pouze oficiální prodejní kanály.

Za padělky žena utratila čtyřicet tisíc korun

Mluvčí pražské policie Eva Kropáčová Deníku vysvětlila, jak kriminalisté ohlášené případy podvodů se vstupenkami na hokejové mistrovství řeší.

Jak se postupuje, když vám někdo přijde oznámit, že se stal obětí čachrů se vstupenkami?

Výslechy poškozených probíhají jak tady u vozidla, tak samozřejmě i na místním oddělení, kde máme druhé pracoviště. Zde jsou policisté, kteří mají připravené formuláře, abychom lidem, kteří se stali poškozenými a byli při koupi vstupenky podvedeni, zajistili rychlý proces tady na místě. Vypíšou pouze formuláře, ztotožníme je a vezmeme si od nich všechny informace potřebné k tomu, abychom se pokusili dopadnout pachatele – a v tomto okamžiku především zabránit pokračování v páchání této trestné činnosti.

Poškozenými jsou spíš občané České republiky, nebo cizinci?

Zatím jsou to v drtivé občané České republiky, ale jsou mezi nimi i cizinci. Jsou to rodiny, jsou to mladší i starší lidé. Jsou to dokonce i lidé, kteří si zakoupili vstupenky na různé zápasy v několika dnech – a při prvním vstupu zjistili, že vstupenka je neplatná. Ještě před samotným začátkem jsme tu zaznamenali skupinu Čechů, kteří sem přišli a říkali, že mají podezření, že vstupenka je neplatná.

Jak na to přišli?

Po načtení QR kódu, který je uveden na vstupence, zjistili, že odkazuje na zubní ordinaci.

Máte přehled o tom, jakými cestami se falešné vstupenky k lidem dostaly?

I přesto, že jsme předem občany upozorňovali, aby si dali velký pozor a kupovali pouze u oficiálních prodejců, je vidět, že lidé velmi často riskují – a potom jim zůstanou oči pro pláč. Proto bychom velmi rádi apelovali na všechny zájemce, kteří si do této chvíle vstupenky nekoupili, ať si dají velký pozor a neriskují.

A máte informace, jakým způsobem ti lidé nakupovali?

Na začátku byl předpoklad, že se spíše budou objevovat vstupenky, které jsou několikanásobně prodané. Nicméně po první zkušenosti se ukazuje, že se spíše jedná přímo o falešné vstupenky.

Co mají dělat lidé, kteří při vstupu do haly mají problém?

Pokud jejich vstupenka nefunguje, tedy vstup do O2 Areny jim byl zamítnut, mohou se obrátit na naše kolegy z oddělení prevence stojící přímo u haly. Ti je informují, jakým způsobem postupovat. Lidé, kteří nejsou do haly vpuštěni, následně odcházejí k reklamačnímu okénku, kde jim je vytištěn papír, který předají právě policistům. Policisté na místě je odkážou k našemu vozidlu, kde s nimi začínáme provádět veškeré úkony. Jsme na to připraveni a snažíme se jim ulehčit situaci.

Jak můžete ulehčit situaci člověku, který je zklamaný, naštvaný – a asi by nejraději někoho praštil, avšak vlastně netuší, kdo ho oklamal?

Vnímáme, že ta situace je pro tyto lidi těžká; obrovské zklamání je zcela jasné. My jsme tu pro ně. V ten okamžik, kdy chtějí věc nahlásit policii a chtějí nám pomoci při dopadení podvodníků, abychom jim vyšli co nejvíce vstříc, abychom byli tady u nich na místě, aby to oznámení proběhlo během pár minut a jim nezabralo žádný čas.

Zmiňovala jste, že někdo nakoupil falešné lístky na více zápasů. Máte informace o nějaké vyšší škodě?

V současné době víme o paní, která u reklamačního okénka řešila problém se svými vstupenkami. U jednoho prodejce je nakoupila za přibližně čtyřicet tisíc korun. A už u prvního vstupu se ukázalo, že nejsou pravé. Z toho důvodu se lze domnívat, že ty na ostatní zápasy budou taktéž padělané.

Víte, kde je koupila?

Ti poškození, kteří se nám zatím přihlásili, nakupovali na různých internetových portálech. Není to jedno místo; jsou to opravdu různé portály a různá místa na internetu.

Objevil se nějaký případ, který by byl něčím netypický či mimořádný?

Zatím žádný atypický případ nemáme. Jediné, co se vymykalo, byl případ, kdy načtení QR kódu odkazovalo na zubní ordinaci. Tam je zcela jasné, že ta vstupenka je nepravá.

Jestliže se policie chce snažit dopadnout pachatele, a především zabránit v pokračování této trestné činnosti, máte už podezření nebo indicie, kam by se dal cílit nějaký zásah, zákrok, úkon nebo opatření?

Proběhly první výslechy. U každého je přítomen specialista z oddělení kybernetické kriminality, který od poškozených okamžitě převezme veškeré informace. Především čísla účtů, na které byly zaslány peníze. Snaží se mapovat celou trasu té e-vstupenky a tak dále. Kolegové samozřejmě komunikují s portály, které tyto vstupenky prodávají – a snaží se velmi rychle zamezit dalšímu prodeji. Doufáme, že se nám podaří přijít na stopu některým z těchto pachatelů.

Předpokládáte, zda jsou pachatelé spíš domácího původu, nebo z ciziny? Nebo jsou takové úvahy zatím předčasné?

To v tuhle chvíli můžeme předvídat jen velmi těžko. Uvidíme; doufáme, že se nám podaří některé dopadnout.

Jaká je bilance prvního dne šampionátu?

Celkově – zvláště pak v průběhu druhého zápasu s účastí české reprezentace – jsme přijali přibližně dvě stě oznámení, která se týkala falešných vstupenek. Celková škoda byla vyčíslena na bezmála čtyři sta tisíc korun.