Vše začalo pár minut před poslední sirénou střetem kanadského útočníka v modrobílých barvách Samuela Bittena, který se pustil do souboje s Ondřejem Miklišem. Vyhrál a sklidil aplaus tisícovky diváků v Ostravar Aréně. To platilo později i pro Marka Kaluse, byť jeho bitka s Janem Buchtelem byla o poznání vyrovnanější.

V závěrečných desítkách vteřin pak Dominik Lakatoš chytil zezadu do kravaty Daniela Voženílka, za což byl vyloučen do konce zápasu, a vzápětí se do konfliktu pustil i kapitán Roman Polák, který však nejprve spíše uklidňoval situaci. V mezičase pak další doutnající bitku ukončil jednou ranou Miroslavu Formanovi ruský zadák Alexej Solovjev.

Konečný účet? Sudí jen za toto dění rozdali 69 trestných minut. „Bylo to emotivní. Ukázali jsme, že doma hrajeme tvrdě,“ usmál se bek Vítkovic Patrik Koch. „Myslím, že každý viděl jejich zákroky a z toho to vzniklo,“ poukázal na několik faulů, po nichž se hráči Ridery zlobili na sudí, že nezakročili.

Útočník Sparty Filip Chlapík, jež po sezoně zamíří do Švýcarska, měl o důvodech jasno. „Mají tam kluky, kteří to mají asi rádi. Postavili jsme se k tomu ale dobře. Dva kluci se slušně porvali, to nám může pomoci se ještě více semknout. Super,“ prohlásil Chlapík, který se do ničeho nezapojil.

„Já si to už odbyl s Jánošíkem, takže se držím trochu stranou,“ usmál se opět. Patrik Koch by do střetu šel, ale nebyl na ledě. „Být tam a být to potřeba, určitě. Důležité jsou ale body a mrzí nás, že jsme je nezískali,“ věděl Koch.

Hostující trenér Josef Jandač nejprve chtěl nechat hodnocení na svém protivníkovi Miloši Holaňovi, ale nakonec k tomu také něco řekl. „Přece si nenecháme rozbít hubu, ne?“ reagoval na to, že jeho hráči nezůstali stranou. „Mužstvo se k tomu postavilo dobře, ale my rvačky nevyvolávali. Míček odpovědi asi není na mé straně,“ pokračoval. „Emotivní zápas. První dvě rvačky férové, závěr možná zbytečný,“ připustil vítkovický Miloš Holaň.

Že Vítkovice ovládly pěstní souboje bylo jediné, co jej mohlo těšit. Spíše však litoval nezvládnutých oslabení a v nich třech inkasovaných branek, což vedlo k porážce. „Špatný vstup, přesilovky nám nevyšly, kdy jsme se ve skóre mohli přiblížit. Vše se ale odvíjelo od první třetiny. Za to jsme si nezasloužili vyhrát,“ přiznal Miloš Holaň.

Podobně mluvil i Koch. „Sparta dobře začala, my jsme se vzpamatovali, měli jsme šance, ale musíme to proměňovat. I přesilovky. Škoda, že jsme to nedotáhli aspoň do remízy,“ uzavřel obránce.