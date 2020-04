Za Duklu odehrál více než šest set utkání a získal s ní sedm titulů mistra republiky. V dukelských barvách nasbíral celkem 641 kanadských bodů Další čtyři přidal jako trenér jihlavského celku.

V reprezentaci se zúčastnil ZOH v Sapporu, kde vybojoval bronz. Na mistrovství světa získal dvě stříbra a tři bronzy, v roce 1972 v Praze se stal mistrem světa.

Tento titul oslavil dvakrát též jako trenér českého reprezentačního výběru do dvaceti let, když mladý tým dovedl ke zlatým medailím v letech 2000 a 2001. V roce 2009 byl uveden do Síně slávy Českého hokeje. O tři roky později pak za celoživotní postoj získal hlavní cenu od Českého klubu fair play.

Rovněž jeho děti sportovaly. Syn Robert hrál v NHL, dvakrát se s New Jersey radoval ze zisku Stanley Cupu, dcera Andrea se věnovala na vrcholové úrovni tenisu, dokonce dokázala zvítězit v juniorské kategorii na Wimbledonu.

Byl to velký hráč

Holík zemřel po dlouhé nemoci ve věku dvaasedmdesáti let sedmnáctého dubna 2015. Na jeho počest nastoupili hokejisté české reprezentace v ten samý den do zápasu Euro Hockey Tour s černými páskami. Na poslední rozloučení s legendárním hokejistou přišlo v Jihlavě na tisíc lidí včetně Josefa Augusty, Richarda Fardy, Aloise Hadamczika a mnoha dalších osobností.

"Jarda byl velký hráč, kterého stále obdivuji. I mě na sportovní cestě hodně ovlivnil. Já jsem totiž nikdy nepatřil k supertalentům. Ale Jarda byl takový tréninkový typ, chtěl pořád trénovat a tím působil i na další hráče včetně mě. Pracoval jsem vedle něj, snažil se jej napodobovat a tím jsem se posunoval výkonnostně dál a dál. Díky jeho pozitivnímu působení jsem se pak dostal až tam, kde jsem byl. Po čase jsme spolu i trénovali, což mě také hodně obohatilo. A jsem pyšný, že jsme spolu byli u posledního titulu Dukly," vzpomínal pár dní po jeho úmrtí na Holíka bývalý reprezentační trenér Josef Augusta v rozhovoru pro Deník.