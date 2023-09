Co zápas, to přímý přenos v televizi. Hokejová extraliga se po vzoru fotbalu stěhuje za fanoušky až k nim domů. Od nové sezony, která začíná už ve čtvrtek, bude hlavním vysílatelem stanice O2 TV Sport. Pozadu však nechce zůstat ani dosavadní hegemon, veřejnoprávní Česká televize.

O2 TV Sport bude dominantním hráčem i v hokeji | Foto: se svolením O2 TV Sport

O2 TV Sport se chystá nabídnout 341 přímých přenosů ze základní části a až 63 duelů play-off (záleží na vývoji vyřazovacích sérií).

„Čeká nás výroba více než 300 utkání za sezonu, což je pětkrát víc, než jsme dělali dosud,“ řekl pro Deník šéf stanice Marek Kindernay.

Fanoušci by si měli zapsat do kalendáře data zápasů velmi poctivě: zveřejněný program počítá s tím, že se bude hrát v rozličných dnech (od pondělí do neděle) a hodinách (začátky 14:30 až 18:30).

O2 TV přes léto výrazně posílila svůj hokejový tým, mezi experty se nově objeví Václav Nedorost a Radek Duda. Nabírali se i komentátoři, kteří museli odkomentovat desítky zápasů tzv. do zdi.

„Novinkou budou velká studia z O2 areny, která se budou věnovat kompletním úterním, pátečním, případně středečním kolům. V těchto dnech nabídneme všechny zápasy v přímých přenosech. Hlavní duel bude na stanici O2 TV Sport, zbývající si divák může vybrat v rámci multidimenze,“ říká Tomáš Zetek, vedoucí hokejové redakce.

Jeho tým přichystal novou virtuální grafiku, stejně jako například pořad Bomby na ledu s Jakubem Koreisem a Richardem Tesařem.

„Již nyní se také připravujeme na unikátní přenos mezi Plzní a Karlovými Vary, který se 17. února 2024 odehraje pod širým nebem u skokanského můstku v německém Klingenthalu,“ popsal Zetek.

Včera-dnes-zítra

Pozadu nezůstane ani Česká televize. Nepřišla o extraligu úplně, neděli co neděli (v případě hracího dne) odvysílá jeden zápas na stanici ČT sport. Zbytek bude alespoň shrnut a rozebrán v tradičním pořadu Buly.

Novinkou bude specifický pořad, jenž minimálně názvem vzpomíná na legendární skeč Felixe Holzmanna a Ivy Janžurové.

„Reportérky se pustily do rubriky pod názvem VČERA-DNES-ZÍTRA. Za každý klub promluví fanoušek/pamětník, majitel klubu a jeho největší talent z mládeže,“ řekl pro Deník Robert Záruba, šéf hokejové sekce České televize.

Zdroj: Youtube

Veřejnoprávní stanice rovněž usiluje o práva na Chance ligu, tedy druhou nejvyšší soutěž.

„Naším cílem není honba za okamžitou sledovaností, která vede k programovým ústupkům, ale dlouhodobý zájem (a také měřitelná spokojenost) diváků,“ podotkl Záruba.

Vrcholem sezony ale bude pro ČT sport pochopitelně mistrovství světa v Praze a Ostravě.

„Bude to největší hokejový projekt v historii našeho vysílání, ale na podrobnosti je ještě brzy. Mohu prozradit jen to, že připravujeme vyvrcholení anketní série z historie národního mužstva. Během MS proběhne něco jako velké finále 12 vítězů z různých kategorií této tradiční ankety,“ dodal Záruba.