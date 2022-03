"Jsme ve fázi sezony, kdy se nezadržitelně blíží play off a tým by měl nyní hrát svůj nejlepší hokej. My se bohužel ubíráme špatným směrem. Proto jsme došli k závěru, že tým potřebuje nový impulz. Závan čerstvého vzduchu pro závěrečný spurt," uvedl šéf klubu Daniel Hopp na klubovém webu.

Společně s Grossem na střídačce skončil i jeho asistent Mike Pellegrims. Tým zatím do konce sezony převzal Bill Stewart, jehož asistenty budou bývalí němečtí reprezentanti Marcel Goc a Jochen Hecht. Čtyřiašedesátiletý Kanaďan už Mannheim v minulosti vedl, v roce 2001 s ním získal titul.