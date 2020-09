Film se natáčel v loňském roce převážně ve Zlíně a na tamním zimním stadionu Luďka Čajky.

Ve filmu „září“ také skuteční dospívající hokejisté ze Zlínského kraje.

Kde jinde než právě ve Zlíně by tak měl mít snímek svou světovou premiéru. Ta proběhla v sobotu 5. září v rámci 60. ročníku Zlín film festivalu. Do kin půjde film o měsíc později – 8. října.

Hlavního protagonistu Davida ztvárnil ve snímku Tomáš Dalecký. Pro Deník poskytl Tomáš rozhovor bezprostředně po skončení premiéry.

Tomáši, už máte nějakou zpětnou vazbu?

Já doufám, že se film líbil. Příbuzní mi říkali, že se jim to líbilo, kamarádi mi říkali, že se jim to líbilo, tak teď ještě čekám na nějakou nezaujatou reakci ze strany diváků.

Znovu jste se po roce vrátil do Zlína.

Mám tu část rodiny. A kromě natáčení jsem zde byl loni i na filmovém festivalu s jiným snímkem.

Ve filmu jste ztvárnil hokejového brankáře. Jak daleko nebo blízko máte k hokeji?

V hokeji se vůbec neorientuji, nikdy jsem ho nehrál, nikdy jsem ho nesledoval. Byla to pro mě zcela nová zkušenost. Potkal jsem mnoho lidí z úplně jiné sféry řivota. Určitě mi to dalo hodně, obohatilo mě to.

Kolik času jste nakonec musel strávil na ledě?

Měli jsme před natáčením týdenní pobyt s hokejisty a režisérem Tomášem Polenským, který býval hokejovým brankářem. Mě a kolegu Tomáše Mrvíka (ve filmu hraje též postavu hokejového brankáře, pozn. redakce) naučil základní postoje a jak na sebe vůbec dostat výstroj.

Jak reagovali při natáčení samotní hokejisté? Hokej je podle scénáře plný násilí, šikany. To není zrovna nejlepší vizitka pro tento sport. Říkali vám hokejisti, že to ve skutečnosti tak v kabině nevypadá?

To si úplně nevybavuji. Vzpomínám si jen, jak jednou řekli, že by v kabině byl ještě větší bordel. A tak jsme přidali taky.

Smečka (2020)

Davidovi je šestnáct, má krásnou přítelkyni, rodiče ho podporují ve všem, do čeho se pustí, a vytvářejí mu patřičné finanční zázemí. Právě se přestěhoval, má nastoupit do nového hokejového týmu Vlků a zabojovat o místo brankářské jedničky.

Jenže nováček v pevně semknutém kolektivu, to bohužel nevěstí nic dobrého. Co dělat, když tě spoluhráči nevezmou mezi sebe, a opustí tě holka?

Spirála šikany, odvety a vzájemných bojů se roztáčí. Pro většinu hráčů je to zpočátku asi jenom zábava, ale kapitán Jerry tlak neustále stupňuje.

Někteří s tím možná nesouhlasí, ale nikdo nic neudělá. A šikana se z kabiny následně přesune i na internet. Podaří se Davidovi vybojovat své místo v týmu, ve škole, v životě, a Vlky porazit? Zdroj: Bontonfilm