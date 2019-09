Byla to pro něj premiérová trefa v české nejvyšší soutěži, neboť jako mladý odešel do zámoří, kde působil ve WHL a AHL dlouhých šest let. Následně se přesunul do ruského Čerepovce a v loňské sezoně k tomu přidal i angažmá ve švédské Moře. Na kontě má tak góly z nejvyšší ruské a švédské soutěže, ovšem nikoliv z té české.

Tu první si připsal právě až v souboji s Litvínovem. Oceláři vyhráli 3:2 a Matěj Stránský si oddechl.

Váš první extraligový gól. Je to velká úleva?

Velká, tak nějak jsem si to nepřipouštěl, ale trochu to ze mě spadlo. Teď už doufám, že těch gólů budu dávat víc.

V zápase jste měli sedm přesilových her, ale nevyužili žádnou. V čem byla potíž?

Myslím, že to musíme trochu zjednodušit. Nicméně šance tam byly, nesehráli jsme ty přesilovky úplně špatně. Snažili jsme se nahrávat si v útočném pásmu rychle, to se dařilo. Možná scházel jen kus štěstíčka. Ale nevadí, aspoň máme na čem pracovat.

Potřebovali jste už takový zápas?

Myslím, že jo. Kluci se zvednou a pofrčíme.

Půjde za ten první gól něco do týmové kasy? Bývá to zvykem i v zahraničí?

Co si vybavuji, tak většinou všude byl po prvním gólu nějaký rituál. Takže i tady mě pokladník zkasíruje a asi se už hodně těší.

Stejně jako vy dal svůj první gól v extralize i David Kofroň. Co vy na to?

To byl důležitý gól. Litvínov to trochu položilo a mohli jsme hrát ve větším klidu. Je super, že dal Kofa gól. U mladých hráčů je velké plus, když nějaký dají a zároveň žádný nedostanou.

Nemáte trochu obavy z vašich závěrů zápasů? I dnes, kdyby nešel Jarůšek na konci zápasu na trestnou lavici, to mohlo za stavu 3:2 dopadnout všelijak… A předtím jste v závěru ztratili vyhrané zápasy ve Vítkovicích a na Spartě.

Byla tam určitá křeč. Když ztratíte takhle dva zápasy po sobě, tak na to myslíte. Proto jsme rádi, že jsme to dneska už zvládli. Myslím si, že teď už ten strašák závěrů zápasů půjde pryč a budeme to dohrávat ve větším klidu.

Jak vlastně hodnotíte vstup Třince do sezony?

Chtěli jsme určitě více bodů, ale ztratili jsme v těch předchozích dvou zápasech vedení a body nám utekly. No nic, jedeme dál. Je to pořád jenom začátek a můžeme se zlepšovat.

Před sezonou jste říkal, že vy sám moc nevíte, co od extraligy čekat. Už jste se rozkoukal?

Myslím, že jo. Je to zase jiné, než kde jsem hrál předtím, ale je to také ve vysokém tempu. Hrají tu kvalitní hráči, kteří mají odehráno několik stovek profesionálních zápasů a nejsou to žádní nazdárci. Jednoduché to rozhodně není. Ale líbí se mi i styl, kterým hrajeme. Zatím jsem hodně spokojený.

Teď absolvujete v krátkém sledu další tři zápasy, stejně jako v předchozím týdnu. Nebude už problém se silami?

To ne, normálně v tom trénujeme. Ten trénink je v začátku sezony strašně důležitý. Program je sice náročný, ale s tím se vypořádáme.