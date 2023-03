Slovutná NHL si čím dál víc zahrává s přízní fanoušků po celém světě. Nejprestižnější hokejová liga planety se podřizuje Rusku. Místo toho, aby se zámořská soutěž razantně vymezila proti válečnému krveprolití, které armáda prezidenta Vladimira Putina rozpoutala na Ukrajině, zastává se ruských hokejistů působících v klubech NHL a Rusku ustupuje.

Hokejisté Floridy ve speciálních dresech pro kampaň Pride Night | Foto: AP Photo/Michael Laughlin

Během víkendového utkání proti Vancouveru se měli hokejisté Chicaga Blackhawks navléct při rozbruslení do speciálních duhových dresů v rámci každoroční kampaně Pride Night. Jenže to neudělají, komunitu LGBT+ tímto způsobem nepodpoří. Klub patřící do takzvané Original Six, tedy šestice zakládajících týmů NHL, od tohoto kroku ustoupil. Proč v Chicagu couvli? Je to jednoduché - kvůli Rusku.

Za Blackhawks totiž nastupuje moskevský rodák Nikita Zajcev. Vazby na Rusko mají také v Kazachstánu narozený brankář Anton Chudobin a útočník Philipp Kurashev, jenž reprezentuje Švýcarsko, ale jeho otcem je bývalý ruský hokejista Konstantin Kurašov. Ale kvůli čemu je takový povyk?

Novela zákona v Rusku

Prezident Vladimir Putin loni v prosinci podepsal novelu zákona, která zpřísňuje zákaz propagace LGBT+ témat a pedofilie. A za porušení hrozí vysoká pokuta. Vedení organizace se proto kvůli obavám o bezpečnost ruských hráčů, když se vrátí po sezoně domů, rozhodlo, že duhové dresy podporující komunitu LGBT+ neobléknou.

Server The Athletic na základě dvou zdrojů z klubu uvedl, že tak neučinili sami hráči, ale vedení organizace.

„Nemyslím si, že dokážeme kontrolovat světová témata, takže se nám to vymyká z rukou. Prostě se rozhodujeme, jak nejlépe umíme jako organizace,“ komentoval nešťastnou situaci trenér Chicaga Luke Richardson.

Před Chicagem změnili názor a rozhodli se vzdát symbolů s gay tematikou, jako jsou dresy nebo pásky na hokejky i zástupci dalších klubů NHL New York Rangers a Minnesota Wild.

„Určitě jsme zklamaní, že se dresy nenosí, protože to je vizuální reprezentace číslo 1. Od samotných hráčů a vím, že mnoho sportovců toto úsilí podporuje a podporuje komunitu, která se na ně chodí dívat,“ uvedl Kurt Weaver, ředitel projektu You Can Play, který obhajuje účast LGBT+ ve sportu.

Kontroverze kolem Pride Night se objevily i v týmu Floridy. Hvězdný ruský gólman Panthers Sergej Bobrovskij se před zápasem proti Torontu zúčastnil rozbruslení v duhovém dresu, zatímco jeho spoluhráči bratři Eric a Marc Staalovi ne. Jako důvod uvedli náboženství.

„Neposuzujeme, jak se lidé rozhodnou žít svůj život, a věříme, že všichni lidé by měli být vítáni ve všech aspektech hokeje. Cítíme, že když nosíme dres s tematikou Pride, je to v rozporu s naším křesťanským přesvědčením,“ sdělili bratři v prohlášení. Stejně to mimochodem cítí i ruský obránce Philadelphie Ivan Provorov a kanadský brankář San Jose James Reimer.

Liga se prostřednictvím mluvčího odmítla na toto téma vyjádřit.