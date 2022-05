Vedle Pastrňáka by mohl přiletěl i Tomáš Nosek. Oba útočníci Bruins už dříve přislíbili účast na šampionátu v případě vyřazení z play-off NHL. „Jsme domluveni, že kdyby jim play-off nevyšlo, přiřadí se k nám,“ potvrdil generální manažer Petr Nedvěd před startem mistrovství. Otázkou ale zůstává, jak moc bitvy o Stanley Cup hráče vyždímaly a jestli nemají zdravotní problémy.

Kluky svazovala nervozita, přiznal Jalonen. V kabině nechtěl kazit vítězný pocit

Strůjcem postupové výhry Caroliny byl Max Domi, který vstřelil dvě branky a přidal jednu asistenci. Poprvé se do statistik zapsal v 19. minutě, kdy na hranici brankoviště ideálně našel Teuva Teräväinena, jenž otevřel skóre.

Oba své góly dal Domi ve druhé třetině. Ve 24. minutě si našel tečované nahození Bradyho Skjeie a svou první trefou v play off zvýšil na 2:0 pro domácí. Druhou branku přidal kanadský útočník v polovině zápasu, kdy po Teräväinenově přihrávce odpověděl na kontaktní gól Bruins a vrátil Hurricanes dvoubrankový náskok.

PASTA!



3-2 Hurricanes with 20.5 seconds to go. pic.twitter.com/tG2wfQNtXH — Boston Bruins (@NHLBruins) May 14, 2022

Boston od poloviny zápasu dobýval branku Anttiho Raanty, ale kontaktní branky na 2:3 se i přes několik nebezpečných závarů dočkal až 22 sekund před koncem základní hrací doby. Pastrňák se v levém kruhu pro vhazování opřel do puku a svým třetím gólem v play off zdramatizoval závěr zápasu. Boston v závěrečných sekundách vyrovnat nestihl a v rozhodujícím duelu prvního kola podlehl Carolině 2:3.

Na tréninky po schodech, led v bídném stavu. Úvod MS v Tampere je plný zmatků

Sedmý duel nezvládli ani hokejisté Toronta. Tampě Bay na domácím ledě podlehli 1:2 a na postup přes úvodní kolo play off čekají již 18 let. Postup Tampy vystřelil centr třetí formace Nick Paul, který se postaral o obě branky obhájců Stanley Cupu. Maple Leafs ve třetí třetině ani přes 17 střel nedokázali smazat jednogólovou ztrátu a na postup z prvního kola play off čekají již od sezony 2003/2004.