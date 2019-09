Jenže Kessel už do kádru Penguins nepatří. V létě byl vytrejdován do Arizony, kde má svými ofenzivními schopnostmi zvednout na nohy trápící se Kojoty. Což o to, takových výměn a přestupů nabízí NHL každý rok spoustu. Proč je tedy Kesselův odchod výjimečný?

Především proto, že umožnil alespoň letmo nahlédnout pod pokličku, která jinak zůstává pro veřejnost přísně přiklopená. Nahlédnout do pošramocených vztahů v jednom z nejúspěšnějších hokejových týmů poslední doby. Kessel byl totiž z Pittsburghu do arizonské pouště vlastně vyštípán další velkou hvězdou Jevgenijem Malkinem.

Nesnesl ho ve svém útoku

„Byl přesvědčen, že Kessel je spokojený s tím, že získal dva tituly, a zajímá se už jen o své osobní statistiky. Malkin se bál, že ho lidé začnou vnímat stejně, pokud bude dál hrát s Kesselem na křídle,“ napsal o animozitě dvou hokejových es zámořský novinář Rob Rossi v článku pro web The Athletic.

Už nějaký čas nebylo tajemstvím, že ruská superstar si s Kesselem příliš nesedla. A není se vlastně co divit. Na jedné straně usměvavý frajírek z Wisconsinu, rozhazující kolem sebe neustále fóry. Na druhé straně málomluvný a vážný pracant Malkin.

Třiatřicetiletý centr těžce nesl vypadnutí Tučňáků v prvním kole play-off, stejně jako to, že mu uplynulý ročník moc nevyšel ani po individuální stránce. Vinil z toho právě Kessela. „Řada zdrojů z týmu potvrdila, že Malkin po vedení klubu požadoval Kesselovu výměnu, jinak hrozil tím, že už se do Pittsburghu nevrátí,“ tvrdí Rossi, který se za ruským hokejistou dokonce vydal do Moskvy.

Crosby se postavil za parťáka

Malkin sice popřel, že by klubu kladl nějaké ultimátum, ale mezi řádky připustil, že už s Kesselem opravdu nechtěl hrát, navíc v jedné útočné formaci.

Došlo to tak daleko, že vedení Pittsburghu zvažovalo, že vytrejduje právě kverulanta Malkina. Jenže to rázně zamítl kapitán Sidney Crosby. „Jedině já a Geno,“ praštil prý do stolu. Dal tak najevo, že bez Malkina nezůstane ani on, klubová ikona.

Poroučet se tak musel Kessel, proti němuž se „spikly“ obě největší hvězdy mužstva. I tak to mezi luxusně placenými borci z NHL někdy chodí. Crosby s Malkinem spolu za Penguins válí od roku 2006 a mají postavení klubových legend. Kessel tak skončil v podprůměrné Arizoně, která na play-off čeká už sedm let.

„Můj čas v Pittsburghu skončil, a to je všechno, co k tomu chci říct. Teď jsem v novém týmu. Chci všem dokázat, že můžu být ještě lepší než dřív,“ uzavřel Kessel celou kauzu.