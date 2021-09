Odpovědi se nemohou vyhnout dvěma hlavním problémům. Tím prvním je tabulkové odstupné. To vede k tomu, že hotový český hokejista je zejména pro kluby počítající každou korunu (a těch je většina) nepříjemně drahý, zatímco cizinec může přijít zadarmo.

Po třech sezonách v extralize se navíc takový borec už nepočítá jako „náplava“, netýkají se ho – beztak vcelku benevolentní – kvóty na cizince.

A druhý problém? Zkrátka nejsou lidi… „Ti dobří odcházejí do Finska, Švédska nebo dalších soutěží,“ poznamenal majitel pardubického Dynama Petr Dědek.

„Získat kvalitní české hráče je tu těžké dlouhodobě. Buď nejsou vůbec, nebo jsou v cizině a pro extraligu jsou drazí,“ ví Radek Smoleňák, kapitán Hradce Králové. Právě Mountfield je s deseti cizinci rekordmanem extraligy.

Cizinci v hokejové extralizeZdroj: Deník

Pokud jde o mladé zelenáče, málokdo z nich má hned na hlavní či alespoň solidně odehranou vedlejší roli mezi elitou. Trenéři jsou sice ze strany svazu ponoukáni k tomu, aby jim dávali co nejvíc prostoru, jenže z druhé strany (od vedení i od fanoušků) je logický tlak na co nejlepší výsledky. A to okamžitě.

Proto raději sáhnou po ostřílených cizincích, u nichž lze relativně levně postupovat metodou pokus–omyl. Někdy přijde milionová trefa, jako u brněnského rockera Petera Muellera, nejproduktivnějšího hráče uplynulého ročníku.

Přebraný trh

„Když jsme postoupili do extraligy, český trh už byl přebraný. A moje filozofie je, že Kladno nemá tolik peněz, aby hráče zaplatilo, ale dává jim příležitost. Když ji chytí, neděláme jim problémy a pustíme je za lepší smlouvou,“ vysvětloval kladenský šéf Jaromír Jágr, proč si v létě přivedl šest legionářů ze zámoří a kanadského trenéra navrch.

Řada expertů má za to, že cizince by měly kluby angažovat jen jako tahouny, opory. Pouze tehdy, kdy pro extraligu znamenají obohacení. V roli pracantů ve třetí čtvrté lajně by raději viděli obouchávat se mladé domácí naděje.

Jenže ekonomická realita, stejně jako neutěšený stav českého mládežnického hokeje, nutí manažery k tomu, aby se dívali za hranice častěji než dřív. Tento trend nezastavil ani covid…