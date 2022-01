4) Vancouver 2010: Nedoléčený Hejduk a šach mat pro Prospala

Václav Prospal ještě v dresu Tampy.Zdroj: REUTERS/Tami Chappell

Měl to být právě tento turnaj, jenž českému hokeji navrátí medailové radosti a úspěchy z předešlých let. Poslední cenný kov získal národní tým na olympiádě v Turíně, od té doby to zkrátka nebylo ono. Do role (staro)nového spasitele byl jmenován Vladimír Růžička, který do Kanady nominoval jak jádro týmu ze zámoří, tak i kanonýry z KHL či mladého slávistu Romana Červenku.

Ale na pár známých jmen přeci jen zapomněl. Otazníky visely nad vyškrtnutím Milana Hejduka, jenž i přes vleklá zranění podával v dresu Colorada nadstandardní výkony. Připustil, že koleno není v úplném pořádku a Růžičkův sbor jej tak nakonec ponechal doma. Do obrany se zase počítalo se zkušeným Jaroslavem Špačkem, i toho však olympijská nominace minula obloukem.

Největším překvapením se ale stal případ kanonýra New Yorku Rangers Václava Prospala, na jehož výkony se těšil celý hokejový národ. V NHL totiž pravidelně bodoval, navíc po vytrejdování z Tampy ožil nevídaným způsobem. V plánech nominace prý dokonce figuroval celou dobu, ale na závěr jej trenéři přeci jen vyškrtli. Namísto třinácti útočníků do Vancouveru poslali hned osm obránců.

Covid komplikuje program extraligy. Mimo hru jsou i Sparta, Litvínov a Pardubice