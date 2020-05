„Osobně bych si asi víc vážil těch sto bodů, protože z historického hlediska je o něco těžší získat sto bodů než dát padesát gólů. Je to komplexnější statistika,“ řekl Pastrňák ve videorozhovoru, ve kterém spolu s dalšími českými legionáři z NHL odpovídal na otázky novinářů.

Sezona je přerušena, ale stále se ještě může stát, že se zaoceánské dění znovu rozjede a „Pasta“ svou střeleckou misi dokončí. Sám to ale vidí spíše skepticky. Nucená přestávka už je tak dlouhá, že dostat se znovu do obvyklé provozní teploty by nebylo jen tak. „Trvalo by mi to určitě nějaké tři čtyři týdny, a to je mi dvacet. Co teprve takový Krejča,“ rýpl si (třiadvacetiletý) Pastrňák do staršího parťáka Davida Krejčího.

Odhaluje krásy města

Oba válí v Bostonu a mladší z obou Čechů na rozdíl od zkušenějšího kolegy ve městě i zůstal. Za tamní Bruins nastupuje už nějaký ten pátek, teprve nyní má ale dostatek času objevit zjevná i skrytá kouzla jednoho z nejstarších měst ve Spojených státech. Jindy jeho program pohlcuje hokej.

„Nejsem moc procházkový typ, ale je to jedna z mála možností, jak se dostat ven a zjistit něco nového,“ popsal rodák z Havířova všední „koronavirový“ den v metropoli státu Massachusetts. „Každý den chodíme s přítelkyní na dvouhodinovou procházku a vůbec nechápu, kolik věcí jsem se o Bostonu dozvěděl, které jsem neznal,“ žasl Pastrňák.

Vzdor tomu, že město je o dost malebnější než americký průměr, schází českému hokejistovi pohyb. Zatímco jeho kluboví spoluhráči ze Švédska se chlubí tím, že doma denně bruslí na ledě, on může jen zlehka posilovat a sem tam si zajezdí na kolečkových bruslích. „Snad se to tu brzy otevře, abych mohl začít něco dělat. Rád bych si zaběhal alespoň při tenise,“ doufá Pastrňák.

Favorité Stanley Cupu

Týmu Bruins se před přerušením sezony dařilo na jedničku: jako první v letošní základní části NHL dosáhli na 100 bodů a v blížících se bojích o Stanley Cup by rozhodně patřili k favoritům.

V Bostonu se totiž až pozoruhodně daří skloubit letité jádro mužstva, složené z ostřílených lídrů, s dravým mládím. „Podařilo se tam vybudovat něco, co trvá dlouhá léta. Nesmírně si vážím toho, jak hráčsky rostu vedle borců jako Krejča, Zdeno Chára, Patrice Bergeron, Tuukka Rask a Brad Marchand. Tohle jádro se snaží udělat lídry i z mladých fracků, jako jsme my,“ popsal Pastrňák. Dočká se letos ještě duelů play-off?