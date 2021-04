Pavelich byl nalezen mrtvý ve zdravotnickém centru, kde se léčil s duševními problémy.

V oznámení úřadu v Minnesotě stojí, že někdejší útočník zemřel na asfyxii (dušení z nedostatku vzduchu). Tohle asi fanouškům moc neřekne, ale soudní patolog z Anoka County k tomu přidal nepříjemný dovětek: "Byla to sebevražda, ne náhoda."

Americký hokejový svaz kondoloval: "Vyjadřujeme hlubokou soustrast Markově rodině a přátelům. Navždy zůstane součástí hokejové historie USA."

Ovšem právě tvrdá hra plná soubojů Paveliche podle všeho zničila. "Miloval hokej. Nikdy nevinil NHL z toho, co se mu stalo. Byl vděčný za šanci hrát na vrcholové úrovni," prozradila Jean Geviková, sestra zesnulé ikony.

Zázrak na ledě

Ano, Pavelich v nejslavnější lize světa odehrál 355 soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal fantastických 329 kanadských bodů. Do povědomí širší veřejnosti se nicméně dostal poprvé v roce 1980 na olympijských hrách v Lake Placid, kde přispěl ke zlatu a podílel se na legendární výhře nad Sovětským svazem.

Infarkt Boba Sutera

Amerika přišla už o druhého hrdinu z olympiády v Lake Placid. V roce 2014 zemřel Bob Suter, otec dlouholeté hvězdy Ryana Sutera. Na infarkt.

Pamětníci si možná vybaví, že turnaje pod pěti kruhy se tehdy zúčastnil americký výběr složený z hráčů univerzitních soutěží. Nikdo jim nevěřil. Jenže došlo k zázraku. Zázraku na ledě. K tomu, jenž byl zvěčněn i na filmových plátnech a je americkou společností připomínán jako symbol věčné víry.

Samotný Pavelich na hrách zářil, připsal si jeden gól a k němu přidal šest asistencí. Ve finálové skupině řídil fantastickou výhru 4:3 nad tehdejším obrem ze Sovětského svazu, asistoval totiž u vítězné trefy z hokejky Mikea Eruzioneho.

Po úspěchu na poli olympijském se Pavelich prosadil v již zmiňované NHL, aniž by prošel vstupním draftem. Hájil barvy New Yorku Rangers, mimo to si zahrál v Minnesotě a San Jose. Na závěr kariéry se přestěhoval do Evropy, kde rozdával radost ve Švýcarsku a později také v Itálii.

"Jako malý jsem jej chodil sledovat do arény a s nadšením doufal, že si s ním mohu zabruslit. Mark mě v hokeji naučil strašně moc věcí," uvedl na svém Twitteru Pat Micheletti, bývalý hráč Minnesoty.

Úrazy hlavy

Jenže po kariéře už to tak slavné nebylo. Pavelich se totiž doslova pomátl.

Objevilo se několik názorů (dohadů), proč k tomu došlo. "Nemám pochyby o tom, že za to může chronická traumatická encefalopatie," zmínila jeho sestra.

Nemoc, nazývaná jako boxerská demence, trápí experty v zámoří už delší čas.

V roce 2018 se tento problém řešil dokonce před soudem a NHL poslala bývalým hráčům jakousi kompenzaci. Kvůli nedostatečné ochraně a podcenění zdravotních rizik museli šéfové ligy platit 19 milionů dolarů (více než 433 milionů korun - přepočteno v tehdejším kurzu).

Ano, i Pavelich během kariéry utrpěl několik úrazů hlavy, což mělo nepříjemný vliv na fungování jeho mozku a chování obecně.

Brutální útok na souseda

Na jeho psychické nepohodě se ovšem podepsala i tragédie v roce 2012, kdy mu zemřela manželka Kara. Spadla z balkonu, podle vyšetřovatelů proto, že se natahovala za lepším signálem.

"V té době zemřel i on," zavzpomínala jeho sestra.

K tomu připočtěte jisté finanční problémy… V roce 2014 prodal v aukci svou zlatou olympijskou medaili za 262 900 dolarů (více než pět a půl milionů korun - přepočteno v tehdejším kurzu).

Vše vyvrcholilo před dvěma lety bizarním incidentem. Pavelich napadl kovovou tyčí svého souseda a známého. Důvod? Někdejší hokejista měl pocit, že mu jeho parťák po rybolovu hodil něco do piva. Soused to odnesl vážně pohmožděnými ledvinami, k tomu měl i zlomená žebra a obratle…

Do vězení ale olympijský šampion nemusel - soud jej shledal duševně nemocným a neschopným vypovídat, takže ho poslal na léčení.

Ale ani to nepomohlo. Pavelich se podle všeho udusil igelitovým pytlíkem.

Pavelich v dresu NY Rangers

Zdroj: Youtube

Více o Zázraku na ledě

Zdroj: Youtube