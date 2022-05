Série, ve kterých se psychická výhoda přelévala den co den ze strany na stranu, nervy, které se v arénách nejslavnější hokejové ligy světa daly doslova krájet. Tohle byla jednoduše naprosto jedinečná reklama na to, jak se za břehy oceánu bojuje o vzácný pozlacený prsten.

Slavný kanonýr McDavid pobláznil svými kousky celý hokejový Edmonton, nevyzpytatelní dravci ze St. Louis zase naplnili predikce expertů a srazili favorizovanou Minnesotu hned na první překážce. Došlo rovněž na smutná loučení, legendární Dustin Brown dával sbohem LA, svůj poslední zápas kariéry možná odehrál také útočník Bruins Patrice Bergeron.

Hned pět sérií dokráčelo až do rozhodujícího sedmého zápasu, brzký a šokující konec pak hrozil téměř všem vítězům jednotlivých divizí vyjma suverénního Colorada, které navázalo na spanilou jízdu ze základní části a do semifinále konference postoupilo v nejkratším možném čase.

V této sérii mezi Avalanche a Predátory z Nashvillu se toho ani příliš neudálo. Kromě jediného zápasu, v němž dokázali spoluhráči českého brankáře Davida Ritticha soupeři skutečně vzdorovat a dotáhli jej až do prodloužení, měl souboj jasného favorita. Colorado zkrátka kralovalo a vyhrálo bez větších potíží 4:0. A pokud z nastaveného tempa nepoleví, jen těžko se budou na rozjeté cestě zastavovat.

NHL odpálí příští sezonu v Praze. Do Česka dorazí San Jose s hvězdným Hertlem

Jestli však skutečně existuje tým, který když chytne slinu, dokáže v play-off smést všechny favority ze stolu, tak jsou to hokejisté St. Louis, příští soupeři Colorada a šampioni z roku 2018. Ti svou lichotivou nálepku potvrdili hned v úvodním střetnutí proti ambiciózní Minnesotě, jež si na zisk vzácného poháru dělala velké naděje. Ale marně. Modrou posádku podcenila a padla s černým koněm pavouka v šesti kláních.

Pořádně veselo bylo i ve zbývajících dvou sériích v rámci Západní konference. Jasně favorizované Calgary se dřelo s nezlomným Dallasem doslova do poslední vteřiny, v rozhodujícím sedmém duelu navíc s držiteli divoké karty dvakrát prohrávalo a o postupu do semifinále rozhodl až v prodloužení kanonýr Johnny Gaudreau.

Nedaleko dalšího šokujícího konce hned v úvodu play-off byli rovněž hokejisté Edmontonu v čele s hvězdou Connorem McDavidem, těm se podařilo udolat houževnaté Krále z Los Angeles taktéž až v sedmi zápasech. V sérii navíc odvraceli mečbol na ledě soupeře, ale zejména díky čtrnácti bodovým příspěvkům kanadského diamantu nepříznivý stav otočili a dali založit semifinálovému krveprolití v podobě bitvy o Albertu.

It's the Battle of Alberta. ?