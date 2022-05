Connor McDavid (Edmonton) v akci proti Los Angeles.Zdroj: ČTK/AP/Mark J. Terrill

I v této sérii se očekával poměrně hladký postup party okolo hvězdného McDavida. Avšak hned první duel v kanadské metropoli napověděl, že nedočkavou posádku z LA, která se do play-off probojovala po čtyřech letech dlouhého čekání, nebude lehké přetlačit. A Králové moc dobře ví, že pokud se jim podaří eliminovat duo McDavid-Draisaitl, mohou pomýšlet na skalp.

V prvním klání na ledě Edmontonu dokázali odvrátit tlak Oilers a trpělivou hrou dokráčeli pro vítězství 4:3. Druhý duel se však už nesl v režii domácích hokejistů, kteří nastřádali rozhozené obraně Kings šest branek a poslali sérii na západ Spojených států za stavu 1:1. A tam se začaly dít doslova neuvěřitelné věci.

.@CarlGrundstrom’s nickname is Tonka, we now see why. ?#GKG pic.twitter.com/l4DJEaSxTH