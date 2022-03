Pražané postupně vyhráli 7:0, 3:2 a 2:1, Liberečtí dokázali sérii vrátit zpět do Prahy díky výhře 4:2.

Liberec odvrátil vyřazení a vrací sérii do Prahy, v závěru se strhla bitka

"V utkání jsme předvedli obrovské nasazení od první až do poslední minuty. Z naší strany byla vidět velká bojovnost, udrželi jsme chladnou hlavu v důležitých momentech, ve kterých jsme potřebovali. Jsem hrozně rád za to, jak mužstvo zareagovalo na minulou porážku. Brankář Kváča chytal fantasticky, jestli se dá vypíchnout některý z hráčů, byl by to asi náš brankář. Na druhou stranu tohle vítězství je zásluha celého týmu. Emoce se určitě budou stupňovat, věřím, že máme šanci vrátit sérii ještě k nám," přeje si kouč Bílých Tygrů Patrik Augusta.

Hra o všechno

Že byl hlavní hrdinou čtvrtého duelu liberecký gólman potvrdil i sparťanský kouč Josef Jandač: "Věděli jsme, že Liberec bude hrát o všechno, na ledě to bylo od začátku vidět. Nebyli jsme dostatečně důrazní v prostoru před brankou. Až v závěru utkání jsme si vytvořili šance, bohužel pro nás Kváča vytáhnul fantastické zákroky, kterými zároveň dal svému týmu šanci na vítězství. Je to velký boj."

Sparta vydřela třetí vítězství v poslední minutě, mečbol budou mít i Budějovice

V případě, že by se z vítězství radovali hosté, odehrál by se šestý zápas série v liberecké aréně ve středu. A pokud by se muselo rozhodovat až v utkání číslo 7, to by se v Praze konalo v pátek. Všichni fanoušci Sparty ale mají jediné přání – oslavit postup už nyní.